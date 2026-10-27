אחד האקזיטים הגדולים של השנים האחרונות בהייטק הישראלי: ענקית הטכנולוגיה אינטל רוכשת את חברת הסטארט-אפ הישראלית קלאסיק (Classiq) תמורת 2.3 מיליארד דולר, בעסקה שנחשבת לרכישה הגדולה ביותר בתולדות ענף המחשוב הקוונטי בעולם.

העסקה מסמנת את כניסתה של אינטל לתחום מערכות ההפעלה הקוונטיות, כאשר החברה הישראלית, שמשרדיה ממוקמים ברחוב דובנוב בתל אביב, צפויה להפוך למרכז הפיתוח הקוונטי העולמי של ענקית השבבים.

קלאסיק הוקמה בשנת 2020 והצליחה בתוך שש שנים בלבד להפוך לאחת החברות הבולטות בתחום המחשוב הקוונטי. החברה פיתחה מערכת המאפשרת לתכנן ולהריץ אלגוריתמים מורכבים במחשבים קוונטיים, תוך יצירת ממשק בין החומרה המתקדמת לבין המשתמשים.

בתעשיית הטכנולוגיה משווים את הפיתוח הישראלי למערכת ההפעלה ווינדוס של מיקרוסופט, אך בעולם המחשוב הקוונטי. אחת המתחרות המרכזיות של קלאסיק היא מערכת Qiskit של ענקית המחשוב IBM.

הטכנולוגיה שפיתחה החברה כבר משמשת שורה של גופים מובילים בעולם, בהם יצרנית הרכב BMW, בנק HSBC, סיטיבנק, רולס-רויס וחברת הייעוץ דלויט, לצד מוסדות אקדמיים העוסקים במחקר קוונטי.

מאחורי ההצלחה עומדים שלושת מייסדי החברה: המנכ"ל ניר מינרבי, סמנכ"ל המוצר אמיר נווה ואביו, פרופ' יהודה נווה, המשמש סמנכ"ל הטכנולוגיות. בעקבות המכירה צפוי כל אחד מהם לקבל עשרות מיליוני דולרים.

גם 150 עובדי החברה צפויים ליהנות מהאקזיט. העובדים מחזיקים יחד בכ-10% ממניות קלאסיק, ששוויין בעסקה עומד על כ-230 מיליון דולר. נוסף על כך, אינטל הקצתה יותר מ-100 מיליון דולר למענקי שימור, שנועדו להבטיח את המשך העסקתם של עובדים מרכזיים בחברה לאחר הרכישה.

גם המשקיעים הישראלים צפויים לרשום רווחים משמעותיים. קרן ההון סיכון אנטרי קפיטל (Entree Capital), שהובילה את גיוסי ההון של קלאסיק ומחזיקה בכ-15% ממניותיה, צפויה לקבל יותר מ-300 מיליון דולר.

קרן Team8 צפויה ליהנות מתמורה של יותר מ-180 מיליון דולר, ואילו קבוצת הפניקס, המחזיקה בכ-7.5% ממניות החברה, צפויה לקבל יותר מ-150 מיליון דולר.

פרט מעניין נוסף בעסקה נוגע למנכ"ל אינטל, ליפ בו טאן, שהשקיע בקלאסיק באופן פרטי עוד לפני שמונה לתפקידו הנוכחי. כעת, כמנכ"ל החברה הרוכשת, הוא עומד מאחורי אחת העסקאות המשמעותיות בתולדות המחשוב הקוונטי.

את אינטל ליוו בעסקה עורכי הדין ברק פלאט, ג'וש האוזר ואופיר לוי ממשרד ארנון, תדמור-לוי.

הרכישה מעניקה לישראל מקום מרכזי בתוכניות הפיתוח הקוונטי של אינטל, ומציבה את קלאסיק הישראלית בלב פעילותה העתידית של אחת מחברות הטכנולוגיה הגדולות בעולם.