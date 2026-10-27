מזג אוויר בלתי יציב צפוי היום (שלישי) ברחבי הארץ, עם אפשרות לגשמים מקומיים חזקים, סופות רעמים, ברד ומשבי רוח שעלולים לגרום לנזקים. עיקר פעילות הגשם צפויה משעות הצהריים בדרום הארץ ובאזורים המזרחיים, שם קיים גם חשש משמעותי לשיטפונות בנחלים.

בהמשך היום עשויים הגשמים להתפשט לאזורים נוספים בארץ, בדרך כלל בעוצמות קלות יותר, עם אפשרות לרעמים ולברקים. בשעות הערב המאוחרות צפוי הגשם להיפסק.

המערכת הנוכחית מתאפיינת בלחות טרופית. החזאים מציינים כי בשל אופייה של המערכת, קשה לחזות במדויק היכן יתפתחו מוקדי הגשם.

מחר צפוי הגשם להתחדש לקראת שעות הצהריים, בעיקר במזרח הארץ ובערבה. גם הפעם ייתכנו מוקדים שבהם יירדו כמויות גשם גדולות בפרק זמן קצר.

ביום חמישי תחול ירידה נוספת בטמפרטורות. מהצהריים צפוי גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ.

ביום שישי תימשך מגמת ההתקררות אך בשבת צפויה עלייה קלה בטמפרטורות.