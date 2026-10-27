ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע אמש (שני) לכותל המערבי, שעות ספורות לפני פתיחת הקלפיות בבחירות לכנסת, והטמין פתק בין אבני הכותל.

במסר שכתב ביקש להתפלל לשלום חיילי צה"ל, לניצחון על אויבי ישראל ולהצלחת העם.

"לחיי חיילי צה"ל, גיבורינו, לניצחון על אויבנו ולהצלחת עמנו", כתב נתניהו בפתק, שעליו חתם במילים "נצח ישראל לא ישקר".

נתניהו מקפיד להגיע לפני כל מערכת בחירות לכותל המערבי כדי להתפלל במקום. בבחירות בשנת 2020 כתב בפתק שהטמין במקום: "אני מתפלל שבמאמץ גדול אחרון, נביא ממשלה טובה לעם ישראל, ארץ ישראל ומדינת ישראל".