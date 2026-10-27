ישראל גנץ בתדריך לפני היציאה צילום: דוברות

מטה "ימין מנצח" מוציא הבוקר לדרך מבצע שטח חסר תקדים בגודלו: יותר מ־4,500 מתנדבים צפויים לפעול היום בערים המרכזיות, להגיע לבתי התושבים ולהוציא מצביעי ימין לקלפיות. מאות אוטובוסים וכלי רכב יובילו את הפעילים למוקדי הפעילות, לאחר שבועות של גיוס, התארגנות ועבודת שטח.

בחוד החנית של המבצע ניצבים תושבי יהודה ושומרון, שיוצאים מהיישובים אל הערים כדי לסייע בהכרעת הבחירות. לצד אלפי מתנדבים ממוסדות חינוך ופעילים מכל הארץ, הם יהיו היום הסיירת של המחנה: יעברו מדלת לדלת, יפגשו את הציבור ויפעלו להפוך את התמיכה בימין לקולות בקלפי.

המתנדבים יפעלו בין היתר בירושלים, באר שבע, נתניה, אשקלון, תל אביב־יפו, שדרות, טבריה, רמלה, רחובות, ראשון לציון ופתח תקווה. צוותי המטה המקומיים יקבלו אותם ויכוונו את הפעילות לשכונות שבהן התמיכה בימין גבוהה, אך שיעורי ההצבעה נמוכים.

המבצע נשען על מערך רכזים שחיבר בשבועות האחרונים בין מועצות ויישובים לבין ערי היעד. במקביל ליציאה לערים, חמ"לים יישוביים יפעלו להגדלת שיעורי ההצבעה ביהודה ושומרון עצמה.

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע ישראל גנץ, העומד בראש המטה המשותף לליכוד ולציונות הדתית, מסר: "הבוקר אנחנו יוצאים בכוח גדול למשימה שיכולה להכריע את הבחירות. יותר מ־4,500 מתנדבים לוקחים אחריות על עתיד המדינה ויוצאים להביא את הניצחון. תושבי יהודה ושומרון שוב מתייצבים בחזית, יחד עם מתנדבים מכל הארץ. נגיע לכל דלת ונילחם על כל קול. יש לנו ציבור גדול, יש לנו כוח אדיר, והיום נהפוך אותו להצבעה. זה הבית שלנו, זה העתיד של הילדים שלנו, ואנחנו יוצאים לנצח".

את עבודת הקמפיין מובילים לצד גנץ יונתן אחיה, מנכ"ל תנועת ארצנו, וברלה קרומבי. לפי הערכת המטה, כ־300 אלף מצביעי ימין פוטנציאליים אינם מגיעים להצביע. אליהם מכוון המאמץ היום, עד לסגירת הקלפיות.