כוחות צה"ל הרסו הבוקר (שלישי) אנדרטה בכפר מדמא שבשומרון, ששימשה במשך עשרות שנים להאדרת מחבלים שרצחו יהודים.

במסגרת הפעילות נהרסו גם אנדרטאות נוספות בכפרים סמוכים, בעקבות דרישות שהעלו שר האוצר בצלאל סמוטריץ' וחבר הכנסת צבי סוכות להסרת אתרי הנצחה למחבלים ברחבי יהודה ושומרון.

המהלך הגיע לאחר שסמוטריץ' וסוכות, המשמש יו"ר ועדת המשנה לענייני יהודה ושומרון, העבירו לצבא מסמך המפרט עשרות אנדרטאות בכפרים פלסטיניים.

ח"כ סוכות בירך על הפעולה ואמר כי מדובר בתוצאה של המאבק שניהל נגד הנצחת מחבלים במרחב הציבורי.

"אחרי עשרות שנים, האנדרטה שהנציחה מחבלים בכפר מדמא נהרסה. זהו הישג חשוב במאבק שלנו נגד הנצחת טרור והפיכת רוצחי יהודים לגיבורים", מסר.

הוא הוסיף כי אינו מוכן לקבל מצב שבו מחבלים זוכים להנצחה ציבורית, ובייחוד כאשר מתקיימים אירועים לזכרם בנוכחות ילדים. "לא ייתכן שמי שפגעו ביהודים ובחיילי צה"ל יזכו להנצחה ולמעמד של גיבורים בעיני הדור הבא".

את דבריו חתם בקריאה להרחיב את הפעילות לאתרים נוספים. "אני מברך את צה"ל על הפעולה וקורא להמשיך להסיר כל אנדרטה שמנציחה מחבלים בשטחי יהודה ושומרון. לא נאפשר להנצחת הטרור להפוך לחלק מהמרחב הציבורי שלנו".