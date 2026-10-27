השר סמוטריץ': צאו להצביע צילום: דוברות

יו"ר מפלגת הציונות הדתית ושר האוצר, בצלאל סמוטריץ', הצביע הבוקר (שלישי) בקלפי הסמוכה לביתו ביישוב קדומים.

מיד לאחר ההצבעה מסר סמוטריץ' הצהרה וקרא לכל אזרחי המדינה לצאת, להצביע ולהשפיע על תוצאות הבחירות.

"לא מהמרים על הביטחון, על הקיום, על הזהות, לא מצביעים על מי שלא עובר במיליון אחוז את אחוז החסימה, כדי שלא נתעורר בדיוק כמו ב-92 לממשלה של השמאל עם האויבים שלנו שתביא אלינו אסונות", אמר השר.

הוא הוסיף "אנחנו רוצים להמשיך לקדם את הביטחון, את ההתיישבות, את הזהות היהודית, את התיקונים במערכת המשפט, לייהד את הגליל ואת הנגב, ועוד ועוד.

לכו להצביע, תביאו את המשפחה, את החברים, את כל מי שאתם מכירים. זה היום שבו אנחנו, אזרחי ישראל, לוקחים אחריות על מדינת ישראל, המדינה היהודית האחת והיחידה", סיכם.