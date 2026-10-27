סמוטריץ' בקריאה דחופה צילום: דוברות

עם פתיחת הקלפיות, שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית פנה למצביעי הימין, הזהיר מפני איבוד קולות למפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה.

הוא הזכיר את עליית ממשלת רבין: "עד היום אנחנו מלקקים את הפצעים המדממים"

בסרטון מיוחד הבהיר השר כי המערכה נמצאת בנקודת הכרעה: "גולשי ערוץ 7 היקרים, אנחנו ביום מכריע לעתידה של מדינת ישראל. הסקרים ממש גבוליים והבחירות יוכרעו על אחוזי הצבעה והשאלה היא אם הימין יזרוק קולות לפח".

המפלגה פתחה מספר מוקדים למתנדבים ברחבי הארץ, כאשר כל אדם שרוצה לתת מזמנו ולעזור למען ניצחון המפלגה והמחנה הלאומי יוכל לעשות זאת.

המפלגה פרסמה מודעות ברשתות החברתיות בם מספר החמ"ל: 052-4371546, וקראה לציבור להתגייס ולעזור.