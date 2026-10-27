חברים נפרדים משפי פז

הפעילה החברתית שפי פז, ממובילות המאבק נגד המסתננים בדרום תל אביב, הובאה אמש למנוחות בגיל 74.

בהלווייתה השתתפו יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, השרים איתמר בן גביר, יואב קיש ויצחק וסרלאוף, חברי כנסת, בני משפחה ורבים מחבריה לדרך, שנפרדו ממנה וסיפרו לערוץ 7 על שנות המאבק המשותפות ועל המורשת שלדבריהם הותירה אחריה.

יו"ר הכנסת, ח"כ אמיר אוחנה, סיפר כי הכיר את פז עוד לפני כניסתו לכנסת, כאשר השניים פעלו למען תושבי שכונות דרום תל אביב.

"את שפי הכרתי הרבה לפני שחלמתי להיות חבר כנסת. היינו פעילים יחד למען שכונות דרום תל אביב. היא הייתה אישה מופלאה, אמיצה מאוד, נחושה מאוד, עם חוש הומור מושחז ועם לב טוב. אנשים לא יודעים את זה עליה, אבל היה לה לב טוב. כל מה שהיא עשתה היא עשתה מתוך הלב הטוב שלה והדאגה לזקנים ולמסכנים שראו את השכונות שלהם נמוגות לנגד עיניהם", שחזר.

אוחנה נזכר גם במחאות שבהן השתתפו יחד ובמעצריה של פז. "פעלנו המון יחד. היה לי רושם באיזשהו שלב שהיא התמכרה לליזול של תאי המעצר. כזאת היא הייתה", אמר בחיוך.

לדבריו "לפני חודש באתי לבקר אותה. הענקתי לה ספר, התחבקנו, חייכנו, צחקנו עליי ועליה - והנה מגיע הרגע שנפרדים. יש פה הרבה מאוד חברים טובים שעברו איתנו תקופה ארוכה יחד. כולנו מעלים זיכרונות עכשיו, ואני חושב שלעולם לא נשכח את שפי".

יו"ר הכנסת, שרים וחברי כנסת נפרדים משפי פז ז"ל

ח"כ לימור סון הר מלך נפרדה מפז בדמעות. "שפי הייתה לוחמת. היא לחמה עבור עם ישראל, עבור הזהות היהודית של מדינת ישראל ונגד מה שהיא ראתה כמוסר מעוות. ראיתי איך היא נלחמת בכל מקום. היא הייתה לוחמת בלב ובנפש. היא ראתה אדם, היא ראתה שצריך לדאוג לעם שלנו, ולא היה אכפת לה איזה מחיר היא תשלם".

לדבריה, דמותה של פז צריכה לשמש דוגמה גם לנבחרי הציבור. "אני חושבת שיש לנו כמנהיגים הרבה מה ללמוד מהאומץ המנהיגותי של האישה הזאת, שהייתה מוכנה לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים כדי להילחם למען עם ישראל. היא פרצה גבולות, יצאה מאזור הנוחות ועברה ממחנה שהיה מאוד מחבק ואוהד למקום שבו הפכה להיות רדופה ומנוכרת. היא הלכה בעקבות הלב שלה, בעקבות האמת שלה ובעקבות הדרך שלה".

סון הר מלך הוסיפה: "זו אבדה גדולה לעם ישראל, אבל היא השאירה פה רוח מאוד גדולה והתוותה דרך מאוד ברורה כדי שאנחנו נמשיך בה".

יו"ר ועדת החוקה, ח"כ שמחה רוטמן, סיפר כי הכיר את פז שנים רבות לפני שנבחר לכנסת. "זה אסון גדול. קודם כול, שפי הייתה חברה בראש ובראשונה וגם לוחמת עזת נפש למען עם ישראל בצורה שהייתה השראה להרבה מאוד אנשים".

"אנחנו רואים את כל האנשים שמתאספים ושואלים איך נמשיך בלי שפי. היא הייתה דבק שחיבר כל כך הרבה אנשים מכל כך הרבה מקומות", הוסיף. "זה כאב גדול ואחריות גדולה להמשיך את הדרך שלה. היא נאבקה למען אנשים בצורה שנתנה השראה לכולנו".

שר החינוך יואב קיש נזכר בעבודה המשותפת עם פז. "יצא לי לעבוד איתה יחד בוועדת הפנים לפני הרבה שנים, והיא זכורה לי מאוד לטובה כמי שרואה את האנשים הקטנים, רואה את המצוקות ופשוט לוחמת ולא מוותרת", הוסיף. "שתנוח בשלום על משכבה".

ח"כ אריאל קלנר תיאר את פז כ"לוחמת גדולה למען החירות ולמען תושבי דרום תל אביב".

לדבריו, פז הייתה יכולה לבחור בדרך חיים אחרת, אך בחרה לשלם מחיר אישי על מאבקיה. "היא הייתה בת חורין אמיתית. היא נאבקה על החירות והיא השאירה לנו צוואה להמשיך להיאבק על החירות, כדי שתהיה פה מדינה יהודית עם משטר דמוקרטי מתוקן. זו הצוואה של שפי ואנחנו נמשיך אותה".

יו"ר מפלגת זהות, משה פייגלין, נזכר בסיורים שערך עם פז בדרום תל אביב ועל התרשמותו מנחישותה. "שפי פז הייתה אישה מדהימה בנחישות שלה, במלחמתה בגורמים רבי השפעה וכוח, בלי להתייאש. פשוט הערצתי את האישה הזאת. זה לא מאבק שכל אחד יכול לעשות".

הפעילה החברתית נטלי דדון, חברתה של פז, נפרדה ממנה בכאב. "הייתי איתה בכל מקום שהיה צריך להילחם על הצדק. הפנים שלה תמיד היו מחייכות, למרות כל המאבקים הקשים שהיא נלחמה למען העם הזה, למען האנשים השקופים ולמען תושבי דרום תל אביב".

חבר הכנסת לשעבר מיכאל בן ארי הגדיר את פז "דמות מופת". "שפי פז היא הדמות המושלמת של מהפכנית - גבורה, נחישות, דבקות במטרה ונכונות לשלם מחירים מאוד מאוד כבדים, עם חיוך על הפנים".

לדבריו, פז פעלה "מתוך הבנה: אני נמצאת במשימה, אני נמצאת בשליחות, והמחירים קטנים לעומת המשימה שלי".