יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, אירח היום (שלישי) את נשיא המדינה יצחק הרצוג במרכז השליטה של הוועדה בכנסת, לרגל הבחירות לכנסת ה-26.

במהלך הביקור סיירו השניים במחלקות הוועדה, והנשיא קיבל סקירה על עבודת הצוותים, ניהול הבחירות ברחבי הארץ והטיפול באירועים המתעוררים בקלפיות.

השופט סולברג התייחס לקיטוב בחברה הישראלית ואמר: "יום הבחירות אינו סתם יום - זהו יום חג. איננו מסתירים את המחלוקות, ואי אפשר לטאטא אותן מתחת לשטיח".

לדבריו, "עד היום לא נמצא פתרון טוב יותר מבחירות, שבהן רשאי כל אדם לתת ביטוי מלא להשקפתו". סולברג הוסיף כי בעוד שבוע תציג הוועדה לנשיא את תוצאות הבחירות ואת רצון הבוחר.

הנשיא הרצוג הוסיף: "מעל ל-7.3 מיליון ישראליות וישראלים זכאים להצביע היום זה יום חג אמיתי לדמוקרטיה שאסור שאף אחד יקלקל אותו. להפך, זאת ההזדמנות שלנו, של כולנו, להשפיע על גורלנו, גורל ילדינו ונכדינו.

זה משהו שטבוע עמוק ברוח שלנו כעם דמוקרטי מאוד, ואני חושב שכשאנחנו זוכרים שיש מיליארדי בני אדם בעולם שהיו מייחלים לכך שהם יוכלו להצביע ולהשפיע, אנחנו צריכים להכיר תודה על הזכות העצומה שיש לנו כאן ולממש אותה, כי היא זכות יסוד אמיתית של כל אזרחית ואזרח", דברי הרצוג.

הוא ציין כי "חשוב שנזכור ולא נשכח - גם כשאנחנו שמים פתקים שונים בקלפי, וכשאנחנו מביעים דעות שונות, בסוף יש לנו גורל משותף אחד. גורל משותף בארץ הזאת, גורל משותף במדינתנו האהובה, ותהליך הבחירות הזה הוא עוד דרך להביע את אהבתנו למדינתנו".