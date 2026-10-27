יום הבחירות לכנסת ה-26 נפתח בעלייה משמעותית בהוצאות של הציבור הישראלי בכרטיסי אשראי. מנתוני חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית, עולה כי בשלוש השעות שבין 8:00 ל-11:00 הבוקר (שלישי) נרשמו עסקאות בהיקף כולל של 250.78 מיליון שקל.

מדובר בעלייה של 26.5% בהשוואה ליום הבחירות לכנסת ה-25, שהתקיים ב-1 בנובמבר 2022. באותן שעות בבוקר הבחירות הקודמות הסתכמו ההוצאות בכרטיסי חיוב ב-198.31 מיליון שקל.

גם בהשוואה ליום הבחירות לרשויות המקומיות, שנערך ב-30 בינואר 2024, נרשמה עלייה בהוצאות. באותו יום עמד היקף העסקאות בשעות המקבילות על 226.81 מיליון שקל, כך שההוצאות הבוקר גבוהות ב-10.6%.

לפי נתוני שבא, הפעילות הערה במערכות התשלומים באה לידי ביטוי גם בהיקף העסקאות שנרשם בפרקי זמן קצרים.

דקת השיא של הבוקר נרשמה בשעה 10:57, כאשר בתוך דקה אחת בוצעו יותר מ-11,300 עסקאות בכרטיסי חיוב, בסכום מצטבר של 2.39 מיליון שקל.