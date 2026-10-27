הולנד הודיעה היום (שלישי) באופן רשמי כי לא תשתתף בתחרות האירוויזיון לשנת 2027, שתיערך בבולגריה, במחאה על השתתפותה של ישראל. מדובר בשנה השנייה ברציפות שבה המדינה מחרימה את התחרות על רקע זה.

ההחלטה התקבלה לאחר שגוף השידור ההולנדי AVSTROS ויתר סופית על זכותו לייצג את המדינה בתחרות. בעקבות זאת הועברה האפשרות להשתתף לידי תאגיד השידור NPO, אולם גם הוא החליט שלא לשלוח נציג לאירוויזיון הקרוב.

איגוד השידור האירופי (EBU) פרסם בתגובה הודעה רשמית שבה הביע צער עמוק על החלטתה של הולנד. באיגוד ציינו כי הם מבינים את ההחלטה ומכבדים את עוצמת הרגשות בקרב הציבור ההולנדי, על רקע המחלוקות סביב התחרות.

בהודעתו התייחס האיגוד גם למקומה ההיסטורי של הולנד באירוויזיון. הולנד הייתה אחת המדינות המייסדות של התחרות, והשתתפה בה כבר בשנת 1956, אז נערכה לראשונה.

למרות ההחלטה שלא לשלוח נציג הולנדי, באיגוד השידור האירופי הבהירו כי שידורי האירוויזיון יתקיימו בהולנד כמתוכנן.

פרישתה של הולנד מצטרפת להחלטה דומה של אירלנד, שהודיעה בחודש ספטמבר האחרון כי גם היא לא תשתתף באירוויזיון 2027 בבולגריה.