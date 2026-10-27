רובי חן, אביו של סמ"ר איתי חן ז"ל, שנפל בקרבות 7 באוקטובר ונחטף לרצועת עזה, הותקף הבוקר (שלישי) מילולית מחוץ לקלפי בעיר מגוריו נתניה.

חן, שהגיע למקום כשהוא נושא שלט עם תמונת בנו וקורא לבוחרים להצביע לזכר הנופלים, נתקל באדם שהחל לקלל אותו וכינה אותו "בוגד".

"אני עומד פה עם השלט של הבן שלי, אומר להם להצביע בעד החללים, להצביע בשבילם", סיפר חן בשיחה עם חדשות 12. "הגיע בחור מהשכונה, קורא לי בוגד, אומר לי שרונן בר אשם".

חן ציין כי אינו מכיר את האדם שקילל אותו, וכי אנשים שנכחו במקום סיפרו לו שמדובר בתושב השכונה.

התקרית התרחשה לאחר שחן פתח את יום הבחירות יחד עם משפחות שכולות נוספות בכיכר החטופים בתל אביב. המשפחות הגיעו למקום בשעה 06:30 וקיימו הצהרה משותפת לתקשורת, שבה קראו לציבור להשתתף בבחירות ולזכור את החללים בעת ההצבעה.

למרות העימות מחוץ לקלפי, חן סיפר כי רוב האנשים שפגש במהלך הבוקר הביעו כלפיו תמיכה וחיזקו אותו.

סמ"ר איתי חן ז"ל, לוחם שריון בגדוד 77, נפל בקרב ב-7 באוקטובר 2023, כשהיה בן 19. הוא נחטף לרצועת עזה והושב לישראל לאחר יותר משנתיים.