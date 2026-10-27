אדם זר התקרב ליו"ר הדמוקרטים, יאיר גולן, במהלך סיור להמרצת מצביעים בפארק המסילה בתל אביב, כשברשותו סכין.

מאבטחיו של גולן חסמו את האיש, ובמהלך התקרבותם אליו נשמטה סכין מתוך בגדיו ונפלה על הקרקע.

המאבטחים השתלטו מיד על החשוד, והמשטרה הוזעקה למקום ועצרה אותו.

ממשטרת ישראל נמסר כי "במהלך ליווי של איש ציבור בפארק המסילה, הבחינו הכוחות במקום בחפץ חשוד הבולט מתחת למעילו של אדם ששהה בסמוך לאיש הציבור. הכוחות עיכבו אותו לבדיקה ואיתרו ברשותו סכין. החשוד, תושב ירושלים בשנות ה־20 לחייו, נעצר והועבר לחקירה בתחנת לב תל אביב לבירור נסיבות האירוע. החקירה נמשכת".