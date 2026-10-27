גבר כבן 94 מרמת גן התמוטט ונפטר היום (שלישי) בכניסה לבניין מגוריו, זמן קצר לאחר ששב מהצבעה בבחירות לכנסת.

האירוע התרחש ברחוב החייל ברמת גן. במוקד זק"א התקבל דיווח על אדם שהתמוטט בכניסה לבניין, ומתנדבי הארגון מצוות רמת גן הוזעקו למקום כדי לטפל בכבוד המת ולסייע לבני המשפחה.

אריה בן מנחם וחזי ברזני, מתנדבי זק"א שטיפלו בזירה, סיפרו כי המנוח הספיק לממש את זכות ההצבעה שלו לפני שהתמוטט.

בתו של המנוח, שנכחה במקום, הודתה למתנדבים על הסיוע והתייחסה לרגעים האחרונים שבילתה עם אביה, לאחר שיצאו יחד להצביע.

"אבא חזר לבית לאחר שמימש את זכותו הדמוקרטית להצביע בקלפי, ואז לצערנו התמוטט ונפטר", אמרה. "אני גאה בו. הוא דוגמה לכולנו".