שיעור ההצבעה הגבוה בבחירות לכנסת ה-26 מעורר עניין רב במערכת הפוליטית. לפי הנתונים שפורסמו עד השעה 12:00 היום (שלישי), 31.5% מבעלי זכות הבחירה כבר מימשו את זכותם.

פרשן חדשות 12 עמית סגל מציין כי מדובר בנתון חריג במיוחד, שלא נראה בשעות אלה של יום הבחירות זה יותר מחמישה עשורים.

"אפשר להגיד שיש כאן תופעה שלא הייתה הרבה שנים", אמר סגל בהתייחסו לנתונים. לדבריו, שיעור הצבעה של 31.5% עד שעות הצהריים לא נרשם מאז שנת 1973, בתקופה שבה כיהנה גולדה מאיר כראש הממשלה ומנחם בגין עמד בראש האופוזיציה.

סגל התייחס גם להתפלגות ההצבעה בין המחנות הפוליטיים, וציין כי העלייה בשיעור ההשתתפות אינה מתרכזת באזור אחד או בקבוצת מצביעים אחת.

לדבריו, במעוזי המפלגות הערביות נרשמת השתתפות גבוהה במיוחד, התורמת לחלק מהגידול בשיעור ההצבעה הכללי. במקביל ניכרת הצבעה גבוהה מאוד באזורים המזוהים עם מפלגות המרכז-שמאל, לצד השתתפות ערה במעוזי הליכוד.

עם זאת, סגל הבהיר כי בשלב זה אין בידיו תמונה ברורה בנוגע להיקף ההצבעה בציבור החרדי, ולכן עדיין מוקדם לקבוע כיצד מתחלקת ההשתתפות בין כלל הקבוצות הפוליטיות.

"אני עדיין לא יודע לומר מה קורה אצל החרדים", ציין סגל, והוסיף לקראת מחצית יום הבחירות: "אנחנו מתקרבים לאמצע היום וזה מתחיל להיות מאוד דרמטי".