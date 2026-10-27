ראש השב"כ, דוד זיני, ביקר היום (שלישי) במרכז השליטה של ועדת הבחירות המרכזית בכנסת, ונפגש עם יו"ר הוועדה, שופט בית המשפט העליון נעם סולברג, ועם ממלא מקום מנכ"ל הוועדה, עו"ד דין ליבנה.

במהלך הביקור התייחסו השלושה להתנהלות הבחירות לכנסת ה-26 ולשיעורי ההצבעה הגבוהים שנרשמו במהלך היום. זיני סייר במחלקות ועדת הבחירות המרכזית, פגש את הצוותים האחראים לניהול ההליך ובחן מקרוב את עבודת מערך הבחירות ברחבי הארץ.

מרכז השליטה של הוועדה, הפועל מתוך הכנסת, מרכז לאורך יום הבחירות דיווחים מהקלפיות ומגבש תמונת מצב ארצית. באמצעותו מתואם המענה לאירועים ולצרכים המתעוררים בשטח, במטרה להבטיח את ניהול ההצבעה באופן תקין, נגיש ומפוקח.

במהלך הביקור הודה השופט סולברג לראש השב"כ על שיתוף הפעולה עם ועדת הבחירות ועל ההיערכות המשותפת לקראת יום ההצבעה.

"לפני חצי שנה שוחחנו, אחרי שלוש שנות לחימה קשות שבהן השב"כ נרתם לצבא. כשהבחירות הגיעו, הקדשת לנו את הקשב שהיינו זקוקים לו מאוד, ועל כך תודה רבה", אמר סולברג.

יו"ר ועדת הבחירות התייחס גם לדיווחים על התורים בקלפיות ולנכונותם של האזרחים להמתין כדי לממש את זכות ההצבעה. "זה אינו סתם יום - זהו יום חג. אנחנו מקבלים דיווחים על תורים ארוכים. לא נעים לעמוד בתור, אבל אנשים רבים אינם מוותרים על הזכות להצביע. זהו ביטוי לחוסן, ואנחנו מקווים שהיום יימשך כך", אמר.

ראש השב"כ דוד זיני שיבח את עבודת ועדת הבחירות ואת ההיערכות שקדמה לפתיחת הקלפיות. "אני רוצה להודות לכבוד השופט סולברג ולוועדת הבחירות על תהליך ארוך של עבודה מאומצת והיערכות ליום החג הזה", אמר זיני.

לדבריו, נכון למועד הביקור, הליך הבחירות מתנהל כסדרו, תוך פיקוח על הפעילות בקלפיות. "לשמחתנו, יום הבחירות מתנהל עד כה בצורה טובה, וזה לא מובן מאליו. אחוזי ההצבעה גבוהים, ואפשר לומר בביטחון לאזרחי ישראל שהבחירות מפוקחות ומתנהלות בצורה תקינה ומעוררת השראה", אמר ראש השב"כ. את דבריו חתם זיני בברכה לציבור הבוחרים: "אני רוצה לברך את אזרחי ישראל ביום חג לדמוקרטיה".