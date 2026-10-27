בן גביר בכפר קאסם: "נתוני ההצבעה במגזר הערבי - מטורפים" דוברות

יו"ר מפלגת עוצמה יהודית, השר איתמר בן גביר, מזהיר מפני שאננות בימין אל מול אחוזי ההצבעה הגבוהים בגוש מתנגדי נתניהו.

"אחוזי ההצבעה במגזר הערבי מטורפים. לא היו כמותם. אם אתם רוצים את המדינה הזו יהודית וציונית - עליכם לצאת ולהצביע. אל תתנו להם לנצח", אמר בן גביר.

בן גביר: המחבלים מתפללים שנהיה מחוץ לממשלה צילום: דוברות

לפני כן ביקר השר בכלא עופר. הוא הצטלם מחוץ לבית הסוהר, שבו מוחזקים גם מחבלי נוח'בה, וטען כי האסירים הביטחוניים מקווים לסיום כהונתו וליציאתה של עוצמה יהודית מהממשלה.

"מאחוריי כלא עופר, כלא שמחבלים, נוח'בות, נמצאים כאן", פתח בן גביר את דבריו. "ואני אומר לכם, הרי זה ידוע, המחבלים כרגע מתפללים ויש להם תקווה אחת - שאני אעזוב את התפקיד שלי, שעוצמה יהודית לא תהיה בממשלה".

לדבריו, המחבלים מעוניינים בשינוי ההרכב הממשלתי בתקווה שיוחזרו תנאי הכליאה ששררו לפני כניסתו לתפקיד.

"הם בונים על להחזיר להם את התנאים, את המלונות, הכל כלול, את מה שהיה כאן לפני שבאתי", אמר.