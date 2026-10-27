לראשונה הוצבה היום (שלישי) קלפי צבאית בתוך ישיבת הסדר חרדית. הקלפי נפתחה בישיבת "דרך חיים", שבה לומדים יותר מ-160 תלמידים, והיא מאפשרת לתלמידי הישיבה המצויים במעמד הסדר לממש את זכות ההצבעה מבלי לצאת מתחומי הישיבה.

עד כה לא פעלה ישיבת הסדר חרדית שמספר תלמידיה עמד בתקן הנדרש להצבת קלפי צבאית. עם התרחבותה של ישיבת "דרך חיים" והגעתה ליותר מ-160 תלמידים, התאפשר לראשונה להציב בה קלפי מסוג זה.

ההסדר החדש מאפשר לתלמידים, שחלקם מצביעים לראשונה בחייהם, להשתתף בבחירות לכנסת מבלי לשנות את סדר יומם או לצאת למקום הצבעה אחר.

רבני הישיבה בירכו את קציני הבחירות שהגיעו למקום והודו להם על ההיערכות שאפשרה להמשיך את סדרי הלימוד כסדרם. לדבריהם, הצבת הקלפי בתוך הישיבה מנעה את הצורך בביטול הלימודים לצורך ההצבעה, כפי שמתרחש לעיתים בישיבות אחרות.