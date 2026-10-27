ועדת הבחירות המרכזית פרסמה הנחיות לרענון מיידי של הנהלים בקרב כלל מזכירי הקלפיות, במטרה לייעל את תהליך ההצבעה ולמנוע עיכובים מיותרים, לאור התורים המשתרכים בקלפיות רבות.

אחת ההבהרות המרכזיות נוגעת לבוחרים המגיעים לקלפי עם תעודת זהות שתוקפה פג. על פי החלטת הוועדה, אין למנוע מהם להצביע או לעכב את הצבעתם בשל כך, כל עוד התמונה בתעודה ברורה ומאפשרת לזהות את בעליה.

הוועדה התייחסה גם לאופן ניהול ההצבעה בתוך הקלפי, והבהירה כי ניתן ואף מומלץ לאפשר לבוחר הבא להיכנס למתחם ההצבעה ולהתקדם אל מאחורי הפרגוד, בזמן שהבוחר הקודם משלים את הליך ההצבעה מול המזכיר. זאת כדי לשמור על רצף ההצבעה ולצמצם את זמני ההמתנה.

הנחיה נוספת נוגעת לחתימה על מעטפות ההצבעה. מזכירי הקלפיות התבקשו להקפיד כי תהליך החתימה יתבצע באופן רציף ויעיל, מבלי לעכב בוחרים או ליצור עומסים בקלפי.

דגש מיוחד הושם על זכויותיהם של מצביעים עם מוגבלות. הוועדה הבהירה כי חל איסור מוחלט לעכב את הצבעתם, וכי יש להעניק להם קדימות מיידית בתור.

בנוסף, בהתאם להוראות החוק, יש לאפשר לבוחרים עם מוגבלות להיכנס לחדר ההצבעה בליווי אדם מטעמם, כאשר הם זקוקים לסיוע.