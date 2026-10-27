פייגלין מגיב לטיבי בעקבות התקרית בקלפי צילום: דוברות

​הסרטון שהסעיר את הרשתות החברתיות - זוכה לתגובה חריפה במיוחד: לאחר שחבר הכנסת אחמד טיבי תועד כשהוא מתעמת בצעקות עם בעלי תפקידים בתוך קלפי, תוך שהוא משליך לעברם "שב, שב!", יו"ר מפלגת זהות משה פייגלין מפרסם תגובה תקיפה ויוצאת דופן בחריפותה.

​"אחמד, שב, שב, שב", פתח פייגלין את דבריו בסרטון שהפיץ. "ראיתי עכשיו את הסרטון של אחמד טיבי צועק בתוך אחת הקלפיות. אני מוכן להתערב שמחוץ לקלפי הזו לא היה שום תור יוצא דופן. אנחנו מכירים את אחמד טיבי שנים רבות - הבן אדם יודע היטב מה הוא עושה. מה שהיה חשוב לו זה להוציא סרטון שבו הוא משפיל יהודים בעלי תפקיד ומציג את עצמו כבעל הבית שצועק 'אני פה בעל הבית'".

​פייגלין הבהיר בדבריו את עמדת המפלגה ביחס לזכויות הלאומיות בארץ ישראל: "אז אחמד טיבי, אתה לא בעל הבית - כי זה לא הבית שלך. ארץ ישראל היא ארצם של היהודים בלבד. מי שאינו יהודי ומקבל את העובדה הזאת - אהלן וסהלן, יוכל לקבל כאן את כל זכויות הפרט כאינדיבידואל. אבל בית לאומי לעולם לא יהיה פה בשבילך, אחמד. לעולם לא".

​לסיום שיגר פייגלין מסר תקיף במיוחד: "הבית הלאומי בארץ ישראל הוא של עם ישראל לבדו. ואם זה לא מוצא חן בעיניך, אתה מוזמן לחזור למקום שממנו הגיעה המשפחה שלך, מסוריה, נכון? זה לא הבית הלאומי שלך ולא תעשה פה סרטונים כאילו אתה בעל הבית, כי אתה לעולם לא תהיה. זהו ביתו של עם ישראל לבדו - ואם לא טוב לך, עוף מכאן".