בעוד מיליוני ישראלים יוצאים היום (שלישי) להצביע בבחירות לכנסת ה-26, אלפי חסידי חב"ד ושלוחי החסידות פועלים ברחבי הארץ במסגרת מבצע הנחת תפילין רחב היקף.

כ-1,500 שלוחי חב"ד הקימו עמדות במוקדים ציבוריים, בדגש על אזורי הקלפיות, ומזמינים את העוברים והשבים להניח תפילין במהלך יום הבחירות.

לצד השלוחים משתתפים בפעילות רבבות חסידי חב"ד, המנצלים את יום השבתון כדי להגיע לקהלים רחבים.

שליח חב"ד מאזור המרכז סיפר לערוץ 7 כי הפעילות זוכה להיענות נרחבת מצד הציבור, וכי לדוכנים מגיעים אנשים ממגוון קבוצות ומגזרים.

"אנחנו רואים גל עצום של יהודים, מכל החוגים בעם, שנוהרים בהמוניהם לדוכני התפילין. אין דבר מרגש מזה ביום הבחירות. ובחרת בחיים", אמר.

הפעילות אינה מוגבלת לסביבת הקלפיות. שלוחי חב"ד פועלים גם במוקדים שבהם נמצאים סטודנטים ובני נוער, וכן בקרב מאושפזים בבתי חולים, קשישים ועולים חדשים. במקביל, בתי חב"ד ברחבי הארץ מקיימים שיעורי תורה במתכונת מורחבת לרגל יום השבתון.

לצד הפעילות בשטח, באגף המדיה של צעירי חב"ד בחרו להקדיש את יום הבחירות גם להעברת מסר של אחדות. במסגרת זו הושק פרסום מיוחד הנושא את הכותרת: "היום ובכל יום אני בוחר גם באהבת ישראל - אני אוהב כל יהודי".

גורם בחב"ד הסביר כי מאחורי היוזמה עומד הרצון להדגיש את המכנה המשותף בין חלקי הציבור דווקא ביום שבו המחלוקות הפוליטיות תופסות מקום מרכזי.

לדבריו, מטרת הפרסום היא להזכיר לציבור כי למרות ההבדלים והעמדות הפוליטיות, "כולנו עם אחד, משפחה אחת", וכי יש להרבות באהבת ישראל דווקא ביום הבחירות, שלדבריו מסמל גם פילוג.

בצעירי חב"ד משלבים בכך בין פעילות הנחת התפילין המסורתית של התנועה לבין מסר ציבורי המבקש להדגיש את הקשר בין יהודים מכל החוגים, ללא קשר לבחירתם בקלפי.

יושב ראש צעירי אגודת חב"ד ואגודת חסידי חב"ד, הרב יוסף יצחק אהרונוב: "שלוחי הרבי ומנהלי סניפי בתי חב"ד בארץ הקודש יוצאים היום לקיים את ההוראה של הרבי 'להצביע ולהשפיע' ובמקביל החלו במבצע ארצי להנחת תפילין ולחיזוק כל המבצעים של הרבי, על מנת לקרב כל יהודי לאבינו שבשמיים, כפי שהורה הרבי לאורך השנים, ובמיוחד ביום הזה בו עם ישראל זקוק להוספה מיוחדת באחדות ובאהבת ישראל".