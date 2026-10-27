שעות לפני פרסום מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, הסוקר שלמה פילבר, האחראי על מדגם חדשות 14, מעריך כי שיעורי ההצבעה הגבוהים שנרשמים לאורך היום יובילו לשינוי משמעותי בתמונת המנדטים בהשוואה לסקרי סוף השבוע שעבר.

פילבר ציין כי נתוני ההשתתפות החריגים אינם מוגבלים למחנה פוליטי מסוים, וכי העלייה בשיעורי ההצבעה ניכרת בקרב קבוצות שונות באוכלוסייה.

"אם הייתה דילמה האם תהיה השתתפות או אין השתתפות, אז באנדרסטייטמנט אפשר להגיד שהציבור בישראל לא אדיש, וזה כולל את כל המגזרים", הדגיש.

לדבריו "גם המגזר הערבי, גם ריכוזי השמאל, גם ריכוזי הימין וגם החרדים - אפשר להגיד שאצל כולם יש עלייה באחוזי הצבעה".

פילבר העריך כי לשיעורי ההצבעה עשויה להיות השפעה גם על סיכוייהן של המפלגות הקטנות לעבור את אחוז החסימה. לדבריו, שינוי בהיקף ההשתתפות עשוי להשפיע על חלוקת הקולות והמנדטים בין המפלגות שיצליחו להיכנס לכנסת.