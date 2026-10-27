עשר בעשר ליום הבחירות: אז מה יהיה??? | הרב ליאור חיים אנגלמן

הרב ליאור אנגלמן התייחס היום (שלישי) לתעמולת הבחירות, למצביעים המגיעים מחו"ל ולחשיבות ההשתתפות בהליך הדמוקרטי, במסגרת שיעורו "עשר בעשר" בבית המדרש הקהילתי בכפר סבא.

בפתח דבריו התייחס לדיווחים על ישראלים המגיעים במיוחד מחו"ל כדי להשתתף בבחירות, והעלה שאלה מוסרית בנוגע להשתתפותם בהכרעה הפוליטית בישראל. "כמה מוסרי לאדם שירד מהארץ לבוא להצביע כשהוא לא נושא במשמעויות של ההצבעה שלו? הוא לא נושא בנטל השירות, המילואים, הילדים שלו הגדלים, כלומר את החינוך וכולי. שאלה גדולה מאוד".

עם זאת, הרב אנגלמן ביקש ללמוד מהמאמץ שמשקיעים אותם מצביעים על חשיבות ההשתתפות בבחירות. "אם יש אנשים שעשו מאות ואולי יותר מזה קילומטרים, ומאמץ והשקעת כסף והשקעת זמן ואנרגיות והכול כדי לבוא להצביע, קל וחומר בן בנו של קל וחומר שמי שגר כמה מטרים מבית הספר שבו יש קלפי, ששם הוא אמור להצביע".

את עיקר הביקורת הפנה הרב אנגלמן כלפי תעמולת הבחירות ואנשי יחסי הציבור של המפלגות, שלדבריו משתמשים בפחד כדי להניע מצביעים. "יש אנשים שהפרנסה שלהם היא לעשות פרסומות, יחסי ציבור לפוליטיקאים ומפלגות. עכשיו יש שתי אפשרויות: אתה יכול למכור תקווה וטוב ולדבר חיובי, אבל בעולם הפרסומת לא מאמינים שזה מוכר. ואתה יכול לדבר הפחדה ושלילי ולהשחיר את מי שמולך, וזה כנראה יותר אפקטיבי כי אנשים יותר מונעים מפחד".

הרב הבהיר כי אינו מאמין למסרים המופצים במסגרת הקמפיינים הפוליטיים. "אני לא מאמין למילה אחת שנאמרת שם, מכל הכיוונים, לא מאמין".

לדבריו, שני המחנות הפוליטיים מציגים לציבור תרחישי אימה אם יריביהם ינצחו. "כל צד, הציור שהוא יציג על הצד השני, זה שאם הם יעלו לשלטון יהיה חורבן ותיגמר המדינה".

הוא הזהיר מפני ההשלכות הנפשיות והחברתיות של המסרים הללו ביום שאחרי הבחירות. "בסוף הקמפיין הזה, כל הקמפיינרים האלה יקבלו, אם לא כבר קיבלו, את ההון תועפות שהם גורפים ממסע הבחירות הזה. אבל מי ישלם את המחיר? הרי בסוף מישהו ינצח את הבחירות האלה".

הרב אנגלמן הוסיף: "ולאחד אומרים תהיה פה מדינה דיקטטורית, ולשני אומרים תהיה פה מדינת גויים. וכאילו, מי בדיוק אמור לפצות על הנזקים שהמסע יח"צ הזה הולך לעשות לעם שלם פה? מי יפצה נפשית את החצי עם הזה?".

בהמשך הדגיש כי אין בדבריו קריאה לאדישות פוליטית, אלא להפך. "אני ודאי רוצה לבחור, ודאי יש לי דעה, וודאי יש לי את איך שאני חושב שעדיף למדינת ישראל, ואני חושב שאחד האסונות שלנו זה ללכת עם התודעות האלה המושתלות, של אם הם ייבחרו, זהו, סוף העולם הגיע".

את דבריו חתם במסר של אמונה וקבלת תוצאות הבחירות, גם במקרה שבו התוצאה לא תהיה לרוחו של הבוחר. "אני אומר לעצמי, בסוף יש בורא לבירה הזאת, יש מי שמנהל את האירוע", אמר. "מה שיקרה, ככה השם רצה, יותר טוב לא תמצא. עד שיקרה, יש אחריות, נמשיך לעשות את המיטב שיקרה מה שאתה מאמין שנכון".