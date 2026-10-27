ישראל גנץ מספר על המאמצים של הרגע האחרון

ישראל גנץ, יו"ר מטה 'ימין מנצח' - המטה המשותף של הציונות הדתית והליכוד להנעת מצביעי ימין, שוחח היום (שלישי) עם ערוץ 7 מירושלים וסיפר על מבצע השטח להוצאת מצביעי ימין לקלפיות בשעות האחרונות של הבחירות לכנסת ה-26.

לדברי גנץ, כ-4,500 מתנדבים פועלים ברחבי הארץ, בעיקר במעוזי הימין, במטרה להגדיל את שיעור ההצבעה עד לסגירת הקלפיות בשעה 22:00.

"4,500 מתנדבים, מספר שיא, עוברים בכל מדינת ישראל, במעוזי ימין, ומוציאים אנשים להצביע", אמר גנץ. "אפשר לראות חלק מהם פה בירושלים. יש לנו עשרות ואפילו מאות אוטובוסים, מאות קבוצות, אלפי מתנדבים, והמטרה היא להגדיל את אחוז ההצבעה".

גנץ התייחס גם לדיווחים על שיעורי ההצבעה בחברה הערבית, והציג אותם כגורם שמחייב את מחנה הימין להגביר את מאמציו. "זה קרב, זה קרב. הערבים יוצאים להצביע במספרים גדולים, אנחנו נוציא את מצביעי הימין, נילחם וננצח", אמר.

לדבריו, שש השעות שבין 16:00 ל-22:00 הן חלון הזמן המרכזי שבו מתכוון המטה לרכז את מאמציו. "אנחנו עכשיו מתחילים לתת את הפייט, משעה ארבע אחרי הצהריים עד עשר בלילה. אנחנו נוציא עשרות אלפים, בעזרת ה' ננצח את זה".

בסיום הריאיון קרא גנץ לציבור לפעול באופן אישי להגדלת שיעור ההצבעה במחנה הימין: "בזמן הזה, כשאנחנו רואים את אחוזי ההצבעה של הערבים, זה הזמן שכל מי שרואה אותנו להתקשר, לקרוא לבני משפחה, חברים, שכנים, להוציא אותם להצביע. רק ככה ננצח".