'פגשתי עולם בוכה' - ר' שלמה קרליבך מספר את סיפור חייו / פתחו שערים #30 - הרב שלמה כ"ץ

ספר חדש בשם "פגשתי עולם בוכה", שיצא לאור בימים האחרונים, חושף את סיפור חייו של הרב שלמה קרליבך באמצעות דברים שסיפר בעצמו לאורך השנים.

הספר נערך מתוך הקלטות, שיחות, ראיונות והופעות, ונכתב כולו בגוף ראשון, במילותיו של קרליבך.

הרב שלמה כ"ץ, שעסק במשך שנים רבות באיסוף ובעריכת החומרים, סיפר בפרק ה-30 של הפודקאסט "פתחו שערים" על העבודה הממושכת ועל הסיפורים שנחשפים בספר. "כל הספר הוא רק מילים שרב שלמה סיפר על עצמו. אני לא כתבתי אף מילה", הדגיש הרב כ"ץ.

לדבריו, המטרה הייתה לאפשר לקרליבך לספר את סיפורו בעצמו, ולא להסתפק בפרשנויות של אחרים לדמותו.

אחד הסיפורים הבולטים בספר מתאר את ההתנגדות החריפה שעורר קרליבך בראשית דרכו המוזיקלית. הרב כ"ץ הקריא מתוך הספר דברים שסיפר קרליבך על שיחת טלפון שקיבל מאדם בעל מעמד בעולם היהודי, בעקבות הוצאת תקליטו הראשון.

"עד עכשיו שתקתי לגבי מה שאתה עושה, אבל עכשיו אתה הולך רחוק מדי", נאמר לו. "יבוא יום שתתבייש ללכת ברחוב. אם תוציא את התקליט החדש הזה, היום הזה יהיה מחר. כי התקליט הזה הוא חילול השם".

הרב כ"ץ ציין כי מדובר בתקליט "הנשמה לך", ששיריו הפכו עם השנים לחלק בלתי נפרד מעולם המוזיקה היהודית. אלא שבאותה תקופה, סיפר קרליבך, הדברים הקשים גרמו לו לתהות אם דרכו נכונה.

בסיפור נוסף שהובא בשיחה תיאר קרליבך כיצד ישב בבית קפה בפתח תקווה, לאחר שאדם פגע בו והעליב אותו. "אמרתי לעצמי, אולי אני באמת לא בסדר, אולי אני עושה דברים שאני לא בסדר".

לפתע, לדבריו, התיישב לידו יהודי מבוגר ואמר לו דברים שלא שכח: "בעוד שנים רבות, כולם יעשו את מה שאתה עושה, כי אין דרך אחרת. אני רק מברך אותך שתזכור שאתה היית הראשון".

סיפור אישי נוסף שהובא בשיחה נוגע למפגש של קרליבך עם דוד זלר, סבו של המראיין, בפסטיבל מוזיקת פולק בברקלי בשנת 1966. במהלך הופעתו הזמין קרליבך את הנוכחים להגיע למחרת בבוקר לחדרו במלון. זלר היה הראשון שהגיע, ושם הניח לו קרליבך תפילין לראשונה.

המראיין סיפר כי המפגש ההוא השפיע על מסלול חייו של סבו ועל הדורות שבאו אחריו. הרב כ"ץ השיב בהתרגשות: "אני פה בזכותו", והדגיש כי מדובר בדוגמה אחת מתוך אלפי אנשים שחייהם השתנו בעקבות מפגש עם קרליבך.

בהמשך השיחה נחשף גם קטע אישי במיוחד מתוך הספר, שבו הסביר קרליבך כיצד השואה השפיעה על תפיסת עולמו ועל תחושת השליחות שלו. "אנשים שואלים אותי למה אני עייף. אני עונה בצחוק, לא ישנתי מאז הבר מצווה שלי. אבל לפעמים אני חושב שזה נכון. כשנכנסתי למצוות, הם בדיוק התחילו להרוג שישה מיליון יהודים. אז איך אפשר לישון?"

קרליבך המשיך: "איך אתה יכול לומר אני יהודי ולא להרגיש שאתה מוכרח לחבק את ששת מיליון היהודים?".

בהמשך הדברים אמר משפט שהותיר רושם עמוק על הרב כ"ץ: "גדלתי קצת והבנתי שששת המיליונים חזרו, והם הילדים שלנו".

הרב כ"ץ סיפר כי כאשר תמלל את הדברים, התקשה להישאר אדיש. "אני זוכר שכשתמללתי את הקטע הזה, אני התחלתי לבכות", שיתף. "אני לא יכול לשמור את זה כאן, אני לא יכול לשמור את הדברים האלו רק בשבילי. כל אחד בעולם צריך לדעת שיהודי כזה היה קיים".

לדבריו, הספר אינו מבקש להציג רק את הצלחותיו של קרליבך, אלא גם את הבדידות, הקשיים וההתנגדויות שחווה במהלך חייו. "יש פה גם הרבה כאב בספר, הרבה כאב של רב שלמה", אמר. הוא גילה כי במהלך העריכה בחר שלא לפרסם כמה קטעים מתוך שיחות פרטיות, משום שלא היה בטוח שקרליבך היה מעוניין בחשיפתם.

הרב כ"ץ הדגיש כי למרות ההתנגדויות והקשיים, קרליבך המשיך לפעול מתוך תחושת שליחות. "הבן אדם הזה לא התייאש. כל פעם שהוא הגיע לאיזשהו שלב הבא, תמיד היו מניעות".

את דמותו של קרליבך סיכם באמצעות המשפט שהעניק לספר את שמו: "פגשתי עולם בוכה". לדבריו, קרליבך פגש עולם שנשא את כאבי השואה והבדידות, וביקש להשיב לו אהבה, תקווה וניגון. "הוא פגש עולם בוכה ולימד אותו לשיר", אמר.