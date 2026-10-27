בעקבות הסערה במגזר החרדי-ספרדי בנוגע להשתתפות בבחירות לכנסת, פרסם היום (שלישי) המקובל הרב בניהו שמואלי סרטון הבהרה מיוחד, שמטרתו להזים הודעות ודיווחים שונים שהופצו בימים האחרונים בשמו של ראש ישיבת 'פורת יוסף' הרב משה צדקה.

בסרטון הבהיר הרב שמואלי כי בעת שנועד אישית עם הרב צדקה יחד עם רבנים נוספים, סיכום הדברים שנחתם על ידו היה חד-משמעי: "כל אדם יעשה כדעת רבותיו ותבוא עליו ברכת טוב".

הרב שמואלי תקף בדבריו את ניסיונות הפצת המידע הכוזב בשמו של הרב צדקה וציין: "מה שהמציאו כל מיני הודעות אחרות - זה לא כך. זו האמת, ככה זה היה איתי. הוא לא הורה מה כן ומה לא; הוא אמר: כל אחד איפה שהוא לומד, ישאל את הרב שלו, ומה שהרב שלו אומר כך יהיה".

עוד הוסיף הרב שמואלי כי המסר המרכזי שעלה מהפגישה הוא החשיבות שבשמירה על כבוד התורה והימנעות מסילוף עמדות.

במקביל להבהרתו של הרב שמואלי, פרסם גם רבה של ביתר עילית, הרב יעקב טופיק אביעזרי, מכתב רשמי בנושא. הרב אביעזרי ציין כי לאחר שביצע בירור ישיר מול בני ביתו של הרב משה צדקה, הוא מצטרף לנוסח המכתב המורה לפעול לפי דברי החכמים, ומברך את הציבור הפועל על פי הנחיות אלו.