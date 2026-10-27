שיעור מיוחד ליום הבחירות! "כי האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב" | הרב אמנון בזק

הרב אמנון בזק התייחס בשיעור שמסר לרגל יום הבחירות לשיקולים שצריכים להנחות את הציבור בבחירת מנהיגים, והזהיר מפני הסתמכות על רושם חיצוני, הופעה מרשימה או קשר רגשי למועמד.

"האם וכיצד אנחנו יכולים היום לדעת לבחור נכון?", שאל הרב לקראת סיום שיעורו. "כמובן קשה בלא מי שיגיד לנו את דבר ה'. אבל את המסר הזה בכל מקרה הוא נכון לכל בחירות שאנחנו בוחרים אנשים".

לדבריו, השיקול המרכזי בבחירת מנהיג צריך להיות אישיותו הפנימית ולא מידת הרושם שהוא יוצר. "צריך לבחון לא רק את המראה החיצוני אלא גם את האישיות הפנימית של האדם".

הרב הדגיש כי הופעה מרשימה אינה מעידה בהכרח על התאמה להנהגה. "זה לא משהו שלילי להיות יפה עיניים וטוב רואי. זה רק לא אומר באופן אוטומטי שכל אחד שהוא מראהו וגובה קומתו מרשים, הוא בהכרח הבחירה הראויה".

במהלך השיעור התייחס הרב גם לסכנה שבהעדפת מנהיג בשל קשר אישי ורגשי אליו. באמצעות סיפור הקשר בין שמואל הנביא לשאול המלך הסביר כיצד אהבה והערכה לאדם עלולות להקשות על קבלת החלטה בעניינו, גם כאשר מתעורר צורך בשינוי ההנהגה. "יש משהו בקשר העמוק שבין שמואל לבין שאול שמונע משמואל להתקדם", אמר הרב, והוסיף: "למרות כל הכעס שלו על שאול, משהו נשאר באהבתו את שאול".

הרב הסביר כי גם כאשר אדם מעורר הערכה או חיבה, יש להבחין בין הרגש האישי כלפיו לבין השאלה אם הוא האדם המתאים לתפקיד. "מה שחשוב זה לא השאלה למי הוא נקשר מבחינה רגשית", אמר הרב בהקשר של בחירת דוד למלך.

בסיום שיעורו שב הרב למסר האקטואלי המכוון ליום הבחירות וקרא לבוחרים להתמקד בתכונותיהם האישיות של המועמדים. "לזכור לא להתרשם מדברים חיצוניים, אלא לחפש את האישיות הפנימית של האדם שבו אנחנו בוחרים", אמר.

הרב חתם בתקווה "שבעזרת השם הקדוש ברוך הוא יסייע בעדנו לבחור נכון", והזכיר את הפסוק: "האדם יראה לעיניים וה' יראה ללבב".