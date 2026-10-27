יום הבחירות לכנסת ה-26 זכה משעות הבוקר לסיקור נרחב ומפורט בכלי התקשורת במזרח התיכון ובמדינות המפרץ, בדגש על רשתות ואתרי חדשות הפועלים מקטאר, מלבנון ומטורקיה.

לצד הדיווחים השוטפים על המרוץ הצמוד בין ראש הממשלה בנימין נתניהו ליריביו הפוליטיים, תופסת סוגיית השתתפותם של אזרחי ישראל הערבים מקום מרכזי בדיווחים ובפרשנויות באזור.

התעניינות התקשורת הערבית התבטאה בשבועות האחרונים במתן במה רחבה לראשי הרשימות הערביות. רשת "אל-ערבי", המשדרת מקטאר, שידרה ראיון נרחב עם חבר הכנסת לשעבר עזמי בשארה, שהדגיש את החשיבות האזורית של הבחירות וקרא להשתתפות ערבית נרחבת לקראת יום הבוחר.

במקביל, באתר "אל-ערבי אל-ג'דיד" פורסמו ראיונות עם נציגי הרשימות - בהם סאמי אבו שחאדה, שהציג את השאיפה להעלות את שיעור ההשתתפות בחברה הערבית מעבר ל-70%, והתייחס למאבק הפוליטי מול נתניהו ולפערים בין הרשימה המשותפת לרע"ם בראשות מנסור עבאס.

עם פתיחת הקלפיות הבוקר, העבירו גופי התקשורת הערביים דיווחים מתעדכנים על קצב ההצבעה ביישובים הערביים.

במאמרי דעה ובכתבות שפורסמו באתרים קטאריים הודגשו קריאות ההתגייסות לקלפיות, לצד התייחסות למצביעים שבעבר החרימו את הבחירות וכעת פועלים להשפיע על התוצאות, בייחוד על רקע הלחימה בעזה והיחס למדיניות הממשלה.

רשת "אל-ג'זירה" הקדישה סקירה היסטורית על התפתחות הייצוג הערבי בפרלמנט הישראלי, תוך ניתוח הפיצולים והאיחודים הפוליטיים והשלכותיהם.

בסוכנות הידיעות הטורקית "אנאדולו" צוטטו מנהיגי המפלגות, ובהם יוסף ג'בארין ואחמד טיבי, שהדגישו כי גידול באחוזי ההצבעה עשוי להביא לשינוי במפת השלטון. בדיווחים השוטפים ממהלך היום הובאו גם טענות של גורמים פוליטיים בשטח בדבר קשיים נקודתיים בהצבעה או מחסור בפתקים בחלק מהקלפיות.

ברקע העניין התקשורתי עומד נתון ההשתתפות מגרסת 2022, אז עמד שיעור ההצבעה בחברה הערבית על כ-53%. הערכות רבות באזור מצביעות על אפשרות לעלייה באחוזים אלו, נתון שייבחן סופית רק עם פרסום תוצאות האמת.

עם זאת, לצד העיסוק בדינמיקה הפוליטית הפנימית בישראל, ניכרת בפרשנויות התקשורת הערבית תפיסה מפוכחת. חלק ניכר מהמאמרים מעריך כי גם תרחיש של חילופי שלטון בירושלים לא יוביל בהכרח לשינוי מהותי במדיניות הביטחונית והמדינית של ישראל כלפי הזירה הפלסטינית והאזור.