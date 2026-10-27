3 נקודות על אברהם אבינו שהשתקפו גם באופיר דלי ז"ל | הרב נתנאל אלישיב

הרב נתנאל אלישיב הקדיש שיעור מיוחד לזכרו של אופיר דלי ז"ל, תושב עלי שנפטר לפני קרוב לשבועיים בגיל 43, לאחר שהחלים ממחלה קשה. בשיעור עמד הרב על שלוש תכונות בדמותו של אברהם אבינו שהשתקפו לדבריו גם באישיותו של דלי.

"אופיר חלה במחלה מאוד קשה, היה בסכנת חיים, וברוך השם הוא החלים מהמחלה הזאת ממש לאחרונה", סיפר הרב. "ראינו אותו חוזר לכוחותיו, חוזר לבית הכנסת, ושמחנו איתו מאוד. ממש לאחרונה, כשהוא היה חתן תורה בבית הכנסת, והכול היה נראה כל כך טוב ומאיר ואופטימי, ואז דווקא בתאונה הזו הוא נלקח מאיתנו".

הרב סיפר כי דלי למד במכינה בעלי במחזור י"ד, שירת ביחידת מגלן ובהמשך שב ללימודים בישיבה לבוגרי צבא. לאחר מכן למד באוניברסיטה והשתלב בתעשיית ההייטק, בחברת מובילאיי.

"הוא פגש באמת את העולם הזה של ההייטק, שיש בו הרבה שפע, זה כאילו המנוע של הכלכלה היום בישראל", אמר הרב. "וזה אומר לפגוש הרבה אנשים, שהם אנשים מאוד מוכשרים, אבל עם סט ערכים אחר. וכל זה לא גרם לאופיר להתקרר. זה לא גרם לו לשנות כיוון בחיים".

לדבריו, "להפך, הוא רק הלך והעמיק את הקשר שלו, את האמונה, את הקשר לתורה. זה לא היה סותר אצלו בכלל. ההייטק זה כאילו התמצית של החול. זה מאוד מאוד חולי. ושם נשאר איש אמונה. זה באמת גדלות של להיות איש אמונה בעולם המעשה".

בהמשך התייחס הרב לקשר המיוחד של דלי עם תלמידי מוסדות בני דוד. לדבריו, דלי ליווה תלמידים רבים, שחלקם הפכו לבני בית במשפחתו.

"ראיתי את הדאגה שלו ואת היחס האבהי ממש", סיפר. "זה עוד איזשהו מכפיל כוח בעבודה החינוכית, כשיש מישהו שהוא לא מתוך הסגל או הצוות, או מישהו שזו העבודה שלו, אלא פשוט מישהו שבאמת נותן את הלב וקשור אל התלמידים".

הרב תיאר גם את סקרנותו ואת אהבת התורה של דלי: "הייתה לו סקרנות, כמעט הייתי אומר של ילד, גם בבגרותו, וחיוך על הפנים". "היה לו ברק בעיניים. ראית ממש את הניצוץ", הוסיף. "למרות זאת ראית שדברים גרמו לו להתחדשות, להארה. הייתה לו שמחה בדברים".

את דבריו חתם במסר על משמעות החיים: "יש בן אדם שחי פחות שנים ושנלקח מאיתנו בגיל צעיר, אבל זה אדם זקן. בגלל שכל החיים שלו באמת סבבו את האמונה ואת התורה ואת הערכים האלה".

"העולם שלנו, אלה שזכו להכיר את אופיר, הפך להיות חשוך יותר", אמר הרב, והביע תקווה שדמותו תמשיך להאיר את דרכם של מי שהכירו אותו.