פגישה ראשונה שנמשכת חמש שעות, שפה משותפת וחן הדדי, ובסוף הערב משפט אחד: "אתה יודע, אתה אמור ללוות אותי לרכבת הקלה".

הוא ליווה אותה, אבל משהו בו נסגר, ופגישה שנייה כבר לא הייתה. לדברי מאמן הזוגיות משה שרון, סיפורים כאלה נפוצים הרבה יותר ממה שנדמה, והסיבה בהם היא לעתים קרובות לא חוסר התאמה, אלא האופן שבו דיברו.

שרון, מאמן זוגיות ומחבר תשעה ספרים, פתח לאחרונה בפרויקט 252 סדרה של שני שיעורים בנושא "התקשורת אשמה בהכל". הוא פתח בספר "תומר דבורה" של רבי משה קורדובירו, שמתאר את הדיבור ככוח שגוזר מציאות, וקבע: "לעניות דעתי מעטים האנשים שיודעים לדבר באמת".

לדבריו, "זה לא עניין של סמנטיקה": קשרים עם פוטנציאל אמיתי נעצרים לא כי אין בהם פוטנציאל, אלא כי לא תמיד יודעים לדבר.

בלי "צריך", "אמור" ו"חייב"

העיקרון הראשון של שרון הוא להיגמל מדיבור שיוצא מהנחה שהצד השני חייב לנו משהו. הרצון של הבחורה מהפגישה הראשונה היה לגיטימי לגמרי, הבעיה הייתה בניסוח. שאלה כמו "מתאים לך ללוות אותי לרכבת הקלה?" הייתה נותנת לו כוח, ולא סוגרת אותו.

"אף אחד לא אמור ולא צריך ולא חייב לנו שום דבר", הסביר. כשמחליפים את "אתה צריך" ב"אני צריך ממך" ומשאירים לצד השני את הבחירה, גדל הסיכוי שהוא ייענה, וגם יעשה זאת בשמחה.

סימן שאלה במקום סימן קריאה

שרון סיפר על מהנדס תכליתי שבת הזוג שלו התלבטה אם להינשא לו, כי בעיניה הוא היה קר וענייני. העבודה איתו כללה, בין השאר, תרגיל פשוט: להפוך את המשפטים שלו לשאלות. במקום לדרוש ממנה להתפנות כשהוא מתקשר, הוא שאל מתי נוח לה לדבר. היא התחילה לשתף, ובסוף אמרה כן. אבל לא כל שאלה פותחת: "לא מספיק לשים סימן שאלה בסוף המשפט, צריך גם להתעניין בתשובה".

שרון מודה שגם הוא עדיין תופס את עצמו כותב הודעות שנשמעות כמו פקודה, ומוחק. "סימן שאלה זה כמו שריר שאפשר לפתח", אמר.

"אני מרגיש ש" היא בדרך כלל מחשבה

העיקרון השלישי עוסק בבלבול בין רגש למחשבה. רגש נאמר במילה אחת: "אני עצוב, אני שמח, אני מתוסכל, ככה מדברים רגש". כשאחרי "אני מרגיש" מגיעה ש', כנראה שמדובר בפרשנות שנעטפה בצורת רגש, ועם רגש אי אפשר להתווכח.

שרון מציע לדבר לפי הסדר של מודל אפר"ט: האירוע (מה שמצלמה הייתה רואה), הפרשנות, הרגש והתגובה. במקום להאשים את הצד השני בזלזול אחרי איחור, אפשר לומר שקבענו בשש וחיכיתי 45 דקות, ש"אולי אני טועה", אבל עברה בי מחשבה שמזלזלים בזמן שלי, ושזה גרם לי להיעלב. כך הצד השני פחות נסגר, וגדל הסיכוי שיתנצל.

בהתחלה: ביטחון ורצף

החלק האחרון הוקדש להתחלות, ובעיקר לגברים: ליזום ולא לחכות, ולמי שמתבייש, להיעזר בשליח. "ההנחיה החשובה ביותר שלי אליכם היא תנו לה הרגשת ביטחון", אמר. בפועל: לא למהר לבקש מספר טלפון, להתעניין באמת במה שכתבה בפרופיל ולא לערוך תחקיר של שאלות ברצף, לא לפתוח במראה החיצוני, ולשמור על רצף, כי "נשים זקוקות לרצף כדי להרגיש ביטחון". לנשים הייתה לו בקשה אחת: לא למהר לפסול בגלל תקשורת שאינה מושלמת. הקיצור של הגברים, לדבריו, הוא לא רק חיסרון אלא צורת תקשורת אחרת.

החלק השני של הסדרה מוקדש לגישה של ד"ר ג'ון גוטמן לתקשורת בזוגיות.

פרויקט 252 הוא קהילה למציאת זוגיות בציבור הדתי, עם שיעור שבועי בכל יום רביעי בערב מפי מאמנים ואנשי מקצוע. פרטים והצטרפות באתר פרויקט 252.