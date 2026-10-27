הזמר עופר לוי נחקר הערב (שלישי) במשטרה בחשד להסתה לאלימות, בעקבות סרטון שפורסם הבוקר, ביום הבחירות לכנסת ה-26, ובו נשמעת קריאה להוציא להורג אזרחים המצביעים למפלגות גוש השמאל.

בסרטון, שיוחס ללוי, נשמעת האמירה: "כל מי שתומך בדבר הזה, בשמאל, שיידע שהוא מחבל ומצווה להוציא אותו להורג, ממש להוציא להורג".

בהמשך נשמעת קריאה מפורשת נוספת: "לא לסלק מפה ולא להתייפייף בבתי משפט, פשוט להוציא להורג בכל שיטה של להורג".

בעקבות פרסום הסרטון נפתחה חקירה במשטרה, לאחר שהתקבל אישור הפרקליטות. לוי נחקר בתחנת המשטרה בחולון בחשד להסתה לאלימות, ובתום חקירתו שוחרר בתנאים מגבילים.

לוי מצידו מכחיש כי הדברים המיוחסים לו בסרטון נאמרו על ידו, וטוען כי הסרטון נוצר באמצעות בינה מלאכותית.