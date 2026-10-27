סוכות ודגן עוברים מדלת לדלת ללא קרדיט

מאות מתנדבים מהשומרון הגיעו היום לעיר לוד על מנת לפעול להעלאת אחוזי ההצבעה.

לקראת יציאתם לשטח התקיים תדרוך מיוחד בהשתתפות שר החוץ גדעון סער, ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ראש עיריית לוד יאיר רביבו וסגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון. בתדרוך חולקו למתנדבים משימות והם נשלחו לפעילות מבית לבית בשכונות העיר.

בתדרוך התייחס שר החוץ גדעון סער למשמעות הבחירות ולמאבק המדיני בזירה הבינלאומית: "היום הזה הוא על מדינה יהודית ועל קיומה של המדינה היהודית. יש מדינות שרוצות להטיל עלינו סנקציות ולכפות הקמת מדינה פלסטינית. אנחנו צריכים אנשים שיודעים לעמוד על הזכויות שלנו בארץ ישראל ועל האינטרסים שלנו. זה תלוי בעבודה של כולנו בשעות שנותרו עד לסגירת הקלפיות".

ראש מועצת שומרון יוסי דגן התייחס לקשר המיוחד בין השומרון ללוד: "יש בינינו ברית אחים מאז אירועי 'שומר החומות' ב-2021, כשאנשים מהשומרון הגיעו לכאן, ואתם הגעתם לחזק אותנו בתחילת המלחמה. אנחנו אחים ואנחנו ביחד. הגיעו לכאן מאות מתנדבים מהשומרון ומכל הארץ, ואנחנו עוברים בית-בית, דירה-דירה ובניין-בניין. זה בידינו, אנחנו לא מתעייפים, ומקדישים את השעות שנותרו כדי להביא למדינת ישראל ארבע שנים של בניין הארץ, ביטחון וכבוד לאומי".

ראש עיריית לוד יאיר רביבו אמר: "אני מניח שאתם כבר לא מזהים את לוד. יש כאן מגדלים, כבישים ופארקים חדשים. ארץ ישראל מתפתחת, השומרון מתפתח, ההתיישבות מתפתחת וגם הפריפריה. יש לנו עוד כמה שעות לפעול, וזה הזמן לעבור מבית לבית ולהוציא את האנשים להצביע. לוד והשומרון ביחד, ובעזרת השם נמשיך לראות את ארץ ישראל מתפתחת".

ח"כ סוכות הזהיר מפני השלכות ההצבעה הגבוהה וקרא לתומכי הימין להתגייס בשעות שנותרו עד לסגירת הקלפיות. "אנחנו במצב חירום מסוכן. אחוזי ההצבעה במעוזי השמאל ובערים הערביות שוברים שיאים חדשים של עשרות שנים", אמר סוכות. לדבריו, "הימין חייב להתעורר שלא נקום לממשלת עבאס-גולן, זה או ימין או פלסטין".

סגן ראש מועצת שומרון דוידי בן ציון שמרכז את המערך הארגוני בלוד יחד עם צבי גורן אמר בתדרוך: "יש לנו אחריות על עם ישראל וארץ ישראל, אין מקום לשאננות או לאדישות. הבחירות הללו חשובות להכרעת המלחמה, לחיזוק ההתיישבות ולעתיד ילדינו. אנחנו כאן בעיר לוד כדי לעבור מבית לבית ולומר לישראלים: צאו עכשיו לקלפי. זו פעולה קצרה ופשוטה, אבל הערך שלה דרמטי".