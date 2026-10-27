פלאביו בולסונארו, מועמד האופוזיציה שהפסיד בבחירות לנשיאות ברזיל, הצליח לעזוב את המדינה יחד עם אשתו ושתי בנותיו והוא עושה את דרכו לארצות הברית. כך דווח היום (שלישי) ברשת CNN, מפי מקורבים למועמד.

עזיבתו של בולסונארו מגיעה לאחר שנעלם מעיני הציבור ביום שני ולא התייצב למסירת דרכונו למשטרה הפדרלית, בהתאם להוראת בית המשפט העליון בברזיל. ההוראה ניתנה במסגרת חקירה פלילית המתנהלת נגדו בחשד למעורבות בפרשת הלבנת הון.

על פי דיווחים בתקשורת הברזילאית והארגנטינאית, בולסונארו הצליח לחצות את הגבול לארגנטינה ברגל, ומשם המשיך ככל הנראה בטיסה לארצות הברית. עם זאת, בסוכנות ההגירה הארגנטינאית הכחישו כי נרשמה כניסה שלו למדינה, כך שמסלול יציאתו מברזיל עדיין אינו ברור.

מקורבים למשפחתו אישרו כי הוא בדרכו לארצות הברית, ולפי אחד הדיווחים תוכנית הבריחה אורגנה בסיוע עורך דין המקורב למשפחה.

ברקע עזיבתו עומד החשש מפני מעצר. על פי הדיווחים, שעות לפני שנעלם שוחח בולסונארו עם חבריו ועם עורכי דינו והביע בפניהם חשש כבד כי ייעצר במסגרת החקירה המתנהלת נגדו.

המשטרה הפדרלית בברזיל פתחה בבדיקת נסיבות יציאתו מהמדינה, ובפרט השאלה כיצד הצליח לעזוב לאחר שנדרש למסור את דרכונו לרשויות. על פי הערכות שפורסמו בתקשורת, בולסונארו עשוי לבקש מקלט מדיני בארצות הברית מממשלו של הנשיא דונלד טראמפ. בשלב זה לא ידוע אם כבר הוגשה בקשה רשמית למקלט מדיני.