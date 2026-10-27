עימות חריג בשידור: אורי גלר קם ועזב i24

עימות חריג התפתח הערב (שלישי) בשידור חי באולפן הבחירות של i24NEWS, כאשר אורי גלר, שהוזמן לתוכניתו של ניב גלבוע כדי להציג את תחזיתו לתוצאות הבחירות, נקלע לחילופי דברים קשים עם הפרשן אפרים קרמשניט. העימות הסתיים כשגלר קם מכיסאו ונטש את האולפן באמצע השידור.

הסערה החלה כאשר גלר עבר לעסוק בתוכנית הגרעין האיראנית ותיאר את "הפצצה מתחת לאדמה באיראן, מתחת להר". לדבריו, ברגעים אלה ממש האיראנים "מרכיבים פצצת אטום".

קרמשניט, שישב מצדו השני של השולחן, לא הסתיר את דעתו על הדברים והתפרץ לעבר גלר: "אני שומע אותך שאתה מדבר שטויות, אתה חרטטן". הוא לא הסתפק בכך והוסיף בעקיצה: "מה עשית? הבאת את השערה של טראמפ?". גלר, מצדו, לא נשאר חייב והשיב מיד: "את השערה של טראמפ אולי צריכים על הראש שלך".

בשלב הזה הפך הוויכוח לחילופי עלבונות אישיים. קרמשניט המשיך לתקוף את גלר ואמר: "כולם קלטו את החרטא שלך. אתה צריך להפסיק לחרטט עבור כל אלה שאוכלים את הלוקשים שלך".

המנחה ניב גלבוע, שניסה להשיב את הסדר לשידור, פנה בכעס לקרמשניט ושאל: "אתה מגרש לי אורחים?".

גם משתתפי הפאנל האחרים, ובהם פנינה רוזנבלום ושלמה מעוז, ניסו להרגיע את הרוחות, אך קרמשניט לא חזר בו מדבריו. "אני לא מגרש אותו, הוא יודע שהוא חרטטן", הבהיר הפרשן, למרות ניסיונות ההתערבות של הנוכחים.

בשלב הזה שאל גלר אם עליו לעזוב את האולפן כדי שקרמשניט יתנצל בפניו. גלבוע ביקש ממנו להישאר ולשבת במקומו, אך גלר החליט לסיים את השתתפותו בתוכנית. הוא קם מכיסאו, לחץ את ידה של פנינה רוזנבלום ועזב את האולפן בכעס, בעוד השידור החי נמשך.