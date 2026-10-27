בחירות תשפ״ז 2026: הצטרפו לשידור החי 🗳️

מדגמי הבחירות לכנסת ה-26 פורסמו הערב (שלישי) בשעה 22:00, עם סגירת הקלפיות, ומציגים תמונה פוליטית מורכבת: הליכוד היא המפלגה הגדולה ביותר בכל ארבעת המדגמים, אך אף אחד מהגושים אינו מגיע לרוב של 61 מנדטים הדרוש להקמת ממשלה.

הפערים בין המדגמים משמעותיים במיוחד. בעוד שבערוץ 14 גוש הימין מגיע ל-60 מנדטים, מרחק מנדט אחד בלבד מהרוב הדרוש, במדגמי חדשות 12 וחדשות 13 גוש נתניהו מקבל 50 מנדטים בלבד.

גם בקרב על ראשות המפלגה הגדולה ביותר נרשמים פערים: הליכוד מקבלת בין 24 ל-30 מנדטים, בעוד מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-19 עד 23 מנדטים.

מדגם חדשות 12

במדגם חדשות 12 מקבלת מפלגת הליכוד בראשות בנימין נתניהו 24 מנדטים, בעוד מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט זוכה ל-22 מנדטים.

מפלגת בנט זוכה ל-12 מנדטים והרשימה המשותפת ל-11. הדמוקרטים וישראל ביתנו מקבלות תשעה מנדטים כל אחת, ש"ס שמונה ורע"ם שבעה.

יהדות התורה, עוצמה יהודית והציונות הדתית מקבלות שישה מנדטים כל אחת.

בחלוקה לגושים, גוש איזנקוט זוכה ל-52 מנדטים וגוש נתניהו ל-50 מנדטים, בעוד המפלגות הערביות מחזיקות ב-18 מנדטים.

מדגם כאן חדשות

מדגם כאן חדשות, שנערך על ידי דודי חסיד ומכון קנטאר, מעניק לליכוד בראשות בנימין נתניהו 25 מנדטים, לעומת 21 מנדטים למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט.

מפלגת ביחד זוכה ל-14 מנדטים, הדמוקרטים ל-10 מנדטים ורשימת חד"ש-תע"ל ובל"ד ל-10 מנדטים גם היא.

ישראל ביתנו מקבלת שמונה מנדטים, עוצמה יהודית ורע"ם זוכות לשבעה מנדטים כל אחת, ואילו הציונות הדתית יחד עם זהות, ש"ס ויהדות התורה מקבלות שישה מנדטים כל אחת.

לפי המדגם, מפלגות עמך ישראל, הנדל וזליכה, הציבור החרדי ונעם אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש איזנקוט זוכה ל-53 מנדטים, גוש נתניהו ל-50 מנדטים והמפלגות הערביות ל-17 מנדטים.

מדגם i24NEWS

מדגם i24NEWS, שנערך על ידי צוריאל שרון ממכון דיירקט פולס, מעניק לליכוד בראשות בנימין נתניהו 27 מנדטים, לעומת 20 מנדטים למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט.

מפלגת ביחד זוכה ל-15 מנדטים, הדמוקרטים בראשות יאיר גולן והרשימה המשותפת מקבלות תשעה מנדטים כל אחת, וש"ס זוכה לשמונה מנדטים.

יהדות התורה, רע"ם ועוצמה יהודית מקבלות שבעה מנדטים כל אחת, הציונות הדתית זוכה לשישה מנדטים וישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן מקבלת חמישה מנדטים.

מדגם ערוץ 14

מדגם ערוץ 14 מציג תמונה שונה מזו שעלתה במדגמים האחרים, כאשר גוש הימין זוכה ל-60 מנדטים, מרחק מנדט אחד בלבד מהרוב הדרוש להקמת ממשלה.

על פי המדגם, הליכוד בראשות בנימין נתניהו היא המפלגה הגדולה ביותר עם 30 מנדטים, ואחריה מפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט עם 19 מנדטים.

מפלגת ביחד זוכה ל-11 מנדטים, הרשימה המשותפת ל-10, והדמוקרטים וש"ס לתשעה מנדטים כל אחת.

הציונות הדתית, יהדות התורה, רע"ם ועוצמה יהודית מקבלות שבעה מנדטים כל אחת, ואילו ישראל ביתנו בראשות אביגדור ליברמן זוכה לארבעה מנדטים בלבד.

לפי המדגם, מפלגות המילואימניקים, הכלכלית, עמך ישראל ונועם ישראל אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש הימין מקבל 60 מנדטים, גוש השמאל 43 מנדטים והמפלגות הערביות 17 מנדטים.

מדגם חדשות 13

מדגם חדשות 13 ומכון "המדד" מעניק לליכוד בראשות בנימין נתניהו 25 מנדטים, לעומת 23 מנדטים למפלגת ישר בראשות גדי איזנקוט.

מפלגת ביחד זוכה ל-14 מנדטים, והרשימה המשותפת ל-10. הדמוקרטים מקבלים תשעה מנדטים, ישראל ביתנו, רע"ם ויהדות התורה זוכות לשבעה מנדטים כל אחת, ואילו ש"ס, עוצמה יהודית ורשימת הציונות הדתית-זהות מקבלות שישה מנדטים כל אחת.

לפי המדגם, מפלגותיהם של עופר וינטר, ירון זליכה ולייטנר אינן עוברות את אחוז החסימה.

בחלוקה לגושים, גוש האופוזיציה זוכה ל-53 מנדטים, גוש הקואליציה ל-50 מנדטים והמפלגות הערביות ל-17 מנדטים.

המדגמים הם רק ההתחלה

למרות הדרמה שמלווה את פרסום המדגמים, חשוב לזכור כי אין מדובר בתוצאות הרשמיות. המדגמים מבוססים על הערכות סטטיסטיות, והם עשויים להשתנות ככל שתתקדם ספירת הקולות.

התוצאות הסופיות ייקבעו רק לאחר השלמת הספירה, לרבות קולות המצביעים במעטפות הכפולות, שעשויים להשפיע על חלוקת המנדטים ועל גורלן של מפלגות הנמצאות סמוך לאחוז החסימה.

כך או כך, הלילה הפוליטי הארוך רק מתחיל. אחרי יום שבו מיליוני ישראלים הגיעו לקלפיות, השאלה הגדולה היא לא רק מי ניצח בבחירות, אלא מי יצליח לתרגם את התוצאה לניצחון פוליטי ולהקים את הממשלה הבאה.