שעה לפני סגירת הקלפיות בבחירות לכנסת ה-26, נתוני ההצבעה ביישובי יהודה ושומרון חושפים פערים ניכרים בין היישובים השונים. בעוד שבחלק מהיישובים נרשמו שיעורי הצבעה גבוהים במיוחד, בערים אריאל, קריית ארבע ומעלה אדומים נרשמו נתונים נמוכים יותר.

על פי הנתונים המעודכנים לשעה 20:00, היישוב ברוכין שבשומרון מוביל מבין היישובים שנבדקו עם שיעור הצבעה של 83%. אחריו נמצא היישוב הר ברכה שבשומרון, שבו הצביעו 82% מבעלי זכות הבחירה. ביישובים נווה דניאל שבגוש עציון ורבבה שבשומרון נרשמו שיעורי הצבעה של 80% כל אחד.

גם ביישוב פסגות שבבנימין נרשם שיעור הצבעה גבוה של 78.3%, ובבית אל הגיע שיעור ההצבעה ל-77.2%. ביישוב קדומים שבשומרון הצביעו 77% מבעלי זכות הבחירה, ואילו באפרת עמד שיעור ההצבעה על 74%.

בעיר החרדית ביתר עילית נרשם שיעור הצבעה של 75%, נתון גבוה בהשוואה לערים הגדולות האחרות שנבדקו באזור.

מנגד, בעיר מעלה אדומים עמד שיעור ההצבעה על 70.4%, ובקריית ארבע נרשם שיעור הצבעה נמוך יותר של 68.2%. את הרשימה סוגרת העיר אריאל, שבה הצביעו עד לשעה 20:00 רק 65% מבעלי זכות הבחירה.

הפער בין ברוכין, המובילה את הרשימה עם 83%, לבין אריאל, שבה נרשם שיעור ההצבעה הנמוך ביותר מבין היישובים שנבדקו, עומד על 18 נקודות אחוז.

הנתונים משקפים את תמונת ההצבעה נכון לשעה 20:00 בלבד. עם זאת, הפערים בין היישובים בולטים כבר כעת, כאשר לקראת סגירת הקלפיות בשעה 22:00 נותרו שעתיים נוספות שבהן עשויים שיעורי ההצבעה להשתנות.