ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי החלו להתפרסם תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26. עד כה נקלטו תוצאות מ-15 קלפיות, שבהן הצביעו 2,679 בוחרים.
התוצאות יתעדכנו לאורך הלילה בהתאם להתקדמות הספירה ובדיקת הנתונים. בוועדה מדגישים כי מדובר בנתונים ראשוניים וחלקיים שעשויים להשתנות.
שיעור ההצבעה הסופי בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 77.7%, כך עולה מהנתונים שפורסמו הערב (שלישי).
מדובר בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנרשם בישראל מאז שנת 1999, ובעלייה של 7.1 נקודות אחוז לעומת הבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022.
שיעור ההצבעה בחברה הערבית בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 80%, נתון המעיד על השתתפות גבוהה במיוחד בבחירות.