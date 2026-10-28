בחירות צילום: Liron Moldovan/FLASH90

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי החלו להתפרסם תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26. עד כה נקלטו תוצאות מ-15 קלפיות, שבהן הצביעו 2,679 בוחרים. התוצאות יתעדכנו לאורך הלילה בהתאם להתקדמות הספירה ובדיקת הנתונים. בוועדה מדגישים כי מדובר בנתונים ראשוניים וחלקיים שעשויים להשתנות. 0 10 20 30 37 מנדטים 35 הליכוד 26 ישר! 15 הציונות הדתית 11 עוצמה יהודית 11 הדמוקרטים 11 ביחד 6 ישראל ביתנו 5 ש"ס מתוך 120 המנדטים בכנסת · רחף מעל סיעה להדגשה שיעור ההצבעה הסופי בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 77.7%, כך עולה מהנתונים שפורסמו הערב (שלישי). מדובר בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנרשם בישראל מאז שנת 1999, ובעלייה של 7.1 נקודות אחוז לעומת הבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022. שיעור ההצבעה בחברה הערבית בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 80%, נתון המעיד על השתתפות גבוהה במיוחד בבחירות.