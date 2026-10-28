בחירות
בחירותצילום: Liron Moldovan/FLASH90

ועדת הבחירות המרכזית הודיעה כי החלו להתפרסם תוצאות האמת בבחירות לכנסת ה-26. עד כה נקלטו תוצאות מ-15 קלפיות, שבהן הצביעו 2,679 בוחרים.

התוצאות יתעדכנו לאורך הלילה בהתאם להתקדמות הספירה ובדיקת הנתונים. בוועדה מדגישים כי מדובר בנתונים ראשוניים וחלקיים שעשויים להשתנות.

ועדת הבחירות המרכזית · 28.10.26 · אחוז שנספרו: 0.2% · עודכן לאחרונה: 28.10.26, 00:54

010203037מנדטים35הליכוד26ישר!15הציונות הדתית11עוצמה יהודית11הדמוקרטים11ביחד6ישראל ביתנו5ש"ס

מתוך 120 המנדטים בכנסת · רחף מעל סיעה להדגשה

שיעור ההצבעה הסופי בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 77.7%, כך עולה מהנתונים שפורסמו הערב (שלישי).

מדובר בשיעור ההצבעה הגבוה ביותר שנרשם בישראל מאז שנת 1999, ובעלייה של 7.1 נקודות אחוז לעומת הבחירות לכנסת ה-25 בשנת 2022.

שיעור ההצבעה בחברה הערבית בבחירות לכנסת ה-26 עומד על 80%, נתון המעיד על השתתפות גבוהה במיוחד בבחירות.