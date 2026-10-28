פרשן חדשות 12 עמית סגל יוצא בביקורת חריפה על מכוני הסקרים בעקבות תוצאות מדגמי הבחירות לכנסת ה-26, וטוען כי הפער בין התחזיות שפורסמו לפני ההצבעה לבין התמונה שהתבררה לאחריה מעורר שאלות קשות באשר לאמינות הסקרים וליכולתם לשקף את עמדות הציבור.

"יש להודות שמדובר ביום כיפור של רוב הסוקרים", כתב סגל, והצביע על הפער בין התחזיות שהעניקו לאופוזיציה יתרון של שישה מנדטים לבין תוצאות הבחירות.

לדבריו, שינוי כה משמעותי בתוך ימים ספורים אינו יכול להיות מוסבר באמצעות תנודות רגילות בדעת הקהל. "אין שום דרך סטטיסטית להסביר יתרון של 6 מנדטים לאופוזיציה מתהפך תוך 4 ימים", טען.

סגל הרחיב את הביקורת מעבר למערכת הבחירות הנוכחית, וטען כי הכישלון אינו מסתכם בתחזית המנדטים האחרונה. לשיטתו, התוצאות מטילות ספק גם בתמונת דעת הקהל שהציגו סקרים לאורך ארבע השנים האחרונות.

"הדבר מעמיד באור מגוחך ארבע שנים של סקרים שהציגו לנו תמונת מציאות שבדיעבד התברר שלא תאמה כלל את המציאות", כתב.

לטענתו, הבעיה אינה נוגעת רק להערכת כוחן של המפלגות, אלא גם למדידת עמדות הציבור בשאלות מרכזיות שניצבו על סדר היום בשנים האחרונות, ובהן המלחמה, הקמת ועדת חקירה, עסקאות לשחרור חטופים וסוגיות נוספות.

אחת הנקודות המרכזיות בביקורת של סגל נוגעת להצבעה בחברה הערבית. לדבריו, אף אחד ממכוני הסקרים לא הצליח לזהות מראש את העלייה המשמעותית בהשתתפות הבוחרים הערבים.

"כל הסוקרים ללא יוצא מן הכלל כשלו בזיהוי הזינוק הערבי", קבע.

לצד הביקורת, סגל בחר לציין לטובה שני סוקרים שלדבריו הצליחו לזהות לאורך זמן את עוצמת התמיכה בליכוד: שלמה פילבר, האחראי על הסקרים בערוץ 14, וצוריאל שרון מערוץ 15.

"כבר כעת אפשר לקבוע שני סוקרים שזיהו את חוזקת הליכוד לאורך זמן. מומו פילבר בערוץ 14 וצוריאל שרון בערוץ 15. הם קראו את המפה באופן מדויק יותר. צוריאל וצוותו בדיירקט פולס היו הקרובים ביותר בזיהוי גודל הגושים", סיכם.