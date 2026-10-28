שיעור ההצבעה בקרב משרתי צה"ל בבחירות לכנסת ה-26 הגיע ל-79.9%, כך עולה מנתוני הסיכום שפרסם הצבא לאחר סגירת הקלפיות. מדובר בעלייה של 6.2 נקודות אחוז בהשוואה לבחירות לכנסת ה-25.

לצורך קיום ההצבעה הפעיל צה"ל יותר מ-890 קלפיות צבאיות, שנפרסו בבסיסים וביחידות ברחבי הארץ, לרבות בזירות הלחימה. כרבע מהקלפיות שהופעלו היו ניידות, כדי לאפשר גם למשרתים שאינם יכולים להגיע לקלפי קבועה לממש את זכות ההצבעה.

ההצבעה בצה"ל החלה כבר בשבוע שעבר ונמשכה לאורך יום הבחירות, במסגרת היערכות שנועדה להנגיש את תהליך ההצבעה לכלל המשרתים, בהתאם למקום שירותם ולצרכים המבצעיים.

על פי הנתונים שפרסם הצבא, עם השלמת ההצבעה עמד שיעור ההשתתפות על כמעט ארבעה מכל חמישה משרתים, לעומת 73.7% בבחירות הקודמות.