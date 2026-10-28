הבחירות לכנסת מטלטלות גם את שוק המט"ח: השקל נחלש הבוקר (רביעי) מול המטבעות המרכזיים, לאחר יום של התחזקות משמעותית.

הדולר, שנסחר במהלך יום הבחירות בשפל של 3.02 שקלים, זינק בכ-2% ונסחר הבוקר סביב 3.09 שקלים. במקביל, האירו התחזק בשיעור דומה והגיע לרמה של 3.43 שקלים.

התנודתיות החדה בשערי המטבעות מגיעה על רקע פרסום המדגמים והתקדמות ספירת קולות הבוחרים, כאשר האפשרות להיעדר הכרעה ברורה בין הגושים מגבירה את אי-הוודאות הפוליטית והכלכלית.

במהלך יום הבחירות דווקא נרשמה מגמה הפוכה. השקל התחזק בכ-1.8% מול הדולר, והמטבע האמריקני ירד לרמתו הנמוכה ביותר מול השקל זה כחמישה שבועות. אלא שככל שהתבהרה תמונת המנדטים, החלה המגמה להשתנות.

הסימנים הראשונים לשינוי הופיעו כבר אמש, לאחר פרסום מדגמי הבחירות בערוצי הטלוויזיה. הדולר, שנסחר קודם לכן סביב 3.02 שקלים, טיפס לכ-3.05 שקלים, והשקל החל לאבד את העליות שרשם במהלך היום. עם התקדמות ספירת קולות האמת נמשכה התחזקות הדולר, ושערו הגיע הבוקר לכ-3.09 שקלים.

במוקד תשומת הלב של השווקים נמצאת כעת השאלה אם תוצאות הבחירות יאפשרו הקמת ממשלה בתוך זמן קצר, או שמא ישראל עומדת בפני משא ומתן קואליציוני ממושך.

היעדר הכרעה ברורה בין הגושים עשוי להאריך את תקופת אי-הוודאות הפוליטית, ובהתאם גם להקשות על הערכת הכיוון הכלכלי בתקופה הקרובה. בשוק המט"ח, שבו שערי החליפין מגיבים במהירות לשינויים בציפיות ובתפיסת הסיכון, אי-ודאות כזו עשויה להתבטא בתנודות חדות.

המעבר המהיר מהתחזקות השקל להיחלשותו ממחיש את הרגישות של שוק המטבע להתפתחויות הפוליטיות. בתוך פרק זמן קצר טיפס הדולר בכשבע אגורות משפל יום הבחירות, לאחר שהשקל כבר הגיע לרמתו החזקה ביותר זה כחמישה שבועות.

עם זאת, מוקדם לקבוע אם מדובר בתחילתה של מגמת היחלשות ממושכת של השקל או בתגובה נקודתית לתוצאות הראשוניות של הבחירות.

בשלב זה, תשומת הלב מופנית להמשך ספירת הקולות ולתמונת הגושים הסופית. ככל שיתברר אם קיימת אפשרות להקמת קואליציה יציבה, כך עשויה להתבהר גם מידת אי-הוודאות הפוליטית המשפיעה על המסחר.

עד אז, התנודות בשערי הדולר והאירו ממחישות כי השפעת הבחירות אינה מוגבלת למערכת הפוליטית בלבד, אלא מורגשת גם בשוק המט"ח.