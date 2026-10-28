הרב אברהם סתיו פנה במכתב פומבי לגדי איזנקוט, נפתלי בנט ואביגדור ליברמן, בעקבות הבחירות האחרונות, וקרא להם להניח בצד את המחלוקות האידיאולוגיות ולפעול להקמת ממשלה שתוביל לשינוי ולאיחוי הקרעים בחברה הישראלית.

סתיו, שחשף כי הצביע עבורם בבחירות, הזהיר מפני האפשרות של בחירות חוזרות והבהיר כי מדובר במהלך שיהווה, לדבריו, זלזול בצרכיה הדחופים של המדינה.

בפתח דבריו הסביר הרב סתיו כי החלטתו להצביע למפלגותיהם לא נבעה מהזדהות מלאה עם עמדותיהם בנושאי ביטחון, התיישבות ומערכת המשפט, אלא מתוך רצון להביא לשינוי בהנהגת המדינה. לדבריו, הקואליציה הנוכחית, במתכונתה הצרה, אינה מסוגלת להוביל את השינוי הנדרש, ובמערכת הבחירות לא נמצאה בעיניו מפלגה שחרתה על דגלה את האחדות והייתה בעלת סיכוי לעבור את אחוז החסימה.

"אני מודע לכך שלא הבטחתם לי אחדות. אבל הבטחתם לי תקווה והבטחתם לי שינוי והבטחתם לי שתשימו את טובת המדינה לפני הכל", כתב סתיו לשלושת הפוליטיקאים, והדגיש כי כעת, לאחר הבחירות, מוטלת עליהם האחריות לתרגם את ההבטחות למעשים.

בהמשך דבריו השמיע הרב ביקורת חריפה על האפשרות שהמחלוקות בין המפלגות יובילו את ישראל למערכת בחירות נוספת. "אתקשה לסלוח לכם אם תגררו אותנו לבחירות חוזרות", הזהיר. לדבריו, צעד כזה יהיה "הימור מופקר על האידיאולוגיות שלכם", בין היתר משום שאין כל ודאות שהמפלגות יצליחו לשחזר את הישגיהן בבחירות נוספות.

סתיו קשר את דבריו גם למצב הביטחוני ולצרכים הלאומיים הדחופים. הוא טען כי הליכה לבחירות נוספות תהיה "זלזול בצרכים הדוחקים של עם ישראל שעוד נמצא במלחמה על קיומו", והבהיר כי האחריות הלאומית מחייבת את המנהיגים למצוא דרך לשיתוף פעולה, גם במחיר של ויתורים משמעותיים.

לקראת סיום פנייתו קרא הרב סתיו לשלושת המנהיגים לנהל משא ומתן אינטנסיבי, לבנות אמון ולגבש הסכמות רחבות עם חברי הכנסת המחויבים לזהותה היהודית והדמוקרטית של מדינת ישראל.

"שבו בחדרים סגורים עד שייצא עשן; שלבו כוחות עם כל חברי הכנסת המאמינים במדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית; עשו וויתורים; הפגינו אצילות נפש; תנו אמון", כתב.

את פנייתו חתם בקריאה למנהיגים לעמוד בהבטחותיהם לציבור ולמצוא פתרון שיאפשר למדינה לצאת מהמשבר הפוליטי והחברתי: "ומצאו את הפתרון שיוביל אותנו לתיקון ולריפוי ולאיחוי. בדיוק כפי שהבטחתם".