בכנס פעילים חגיגי שהתקיים הלילה בבני ברק, התכנסו ראשי סיעת יהדות התורה לחגוג את תוצאות המדגמים ונתוני הביניים, תוך שהם משגרים מסרים חריפים לעבר המערכת הפוליטית והמשפטית.

יו"ר יהדות התורה, ח"כ יעקב אשר, הכריז בפני הנוכחים על ניצחון ואמר: "התורה ניצחה, דגל התורה ניצחה, ויהדות התורה ניצחה. כולם הספידו אותנו. ניסו לעשות לנו הרבה דברים ולא יכלו".

אשר ציין כי בשל החלטת יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט נעם סולברג, שאסר על הנציגים להעביר נתוני הצבעה בזמן אמת מהקלפיות, קשה להעריך מראש את מספר הקולות המדויק. עם זאת, הוא טען כי לפי כל הנתונים שבידיהם המפלגה עלתה בעשרות אלפי קולות, והבהיר: "אנחנו לא נדבר על שום משא ומתן פוליטי עד לפרסום תוצאות האמת הסופיות".

בדבריו התייחס אשר למאבקים הפנימיים במגזר ולביקורת מבחוץ: "מה לא עשו לנו? איימו עלינו בפתק לבן, בפתק שחור, בפתק צהוב. גדולי ישראל ניצחו והציבור ציית להם למרות הניסיונות לערער את הקשר. רציתם לפורר אותנו, אבל אנחנו לא נישבר. נילחם על זכויות הציבור החרדי כאזרחים שווי זכויות".

גם חבר הכנסת משה גפני הודה בדבריו כי הגיע לליל הבחירות בחרדה עמוקה: "היה קשה להתמודד עם מה שנעשה כאן בתקופה האחרונה. הייתי מודאג מאוד מההסתה השקרית נגד לומדי התורה ומהמערכות של בית המשפט העליון, היועצת המשפטית והתקשורת. פחדתי מה יהיו התוצאות, והלילה הזה נחה דעתי".

במהלך האירוע נשאו דברים גם שאר נציגי הרשימה. ח"כ מאיר פרוש טען כי הנתונים בשטח מצביעים על חציית רף 300 אלף הקולות, והדגיש כי התוצאה מטילה אחריות לתקן את העוול שנעשה ללומדי התורה בשנים האחרונות.

הח"כ המיועד אליקים שטארק בירך את הפעילים במטות ואמר כי העבודה המאומצת בקלפיות היא שהביאה את ההישג מול האתגרים במערכת הבחירות.