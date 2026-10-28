עוד בטרם הושלמה ספירת קולות האמת והתבהרה תמונת המנדטים הסופית של הבחירות לכנסת ה-26, בסיעת יהדות התורה כבר מבהירים את קווי היסוד הנוקשים לקראת המשא ומתן הקואליציוני הצפוי.

במפלגה מדגישים כי סוגיית הסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות והפטור מגיוס תהווה תנאי סף בל יעבור להצטרפות לכל ממשלה עתידית - ללא קשר לזהותו של המועמד שיקבל את המנדט להרכבתה.

בדיווח שפורסם הבוקר בעיתון 'המבשר' הודגש כי ההתחייבות שנכללה בהסכם הריצה המשותף בין אגודת ישראל לדגל התורה תקפה ומקבלת כעת משנה תוקף.

במפלגה מייחסים את הנחישות לתקופה המורכבת שעברה על הציבור החרדי, שכללה צעדי אכיפה, מעצרי תלמידי ישיבות ועיצומים כלכליים, ומבהירים כי הפעם לא יסתפקו בהבטחות עמומות לעתיד.

במסגרת ההסכם הפנימי בין הסיעות נקבעו שלושה תנאים מחייבים שינחו את חברי הכנסת של יהדות התורה במו"מ: ראשית, עמדת הסיעה תהיה העברת חוק המעניק פטור מלא משירות צבאי לכל בן ישיבה שתורתו אומנותו, תוך שלילת סנקציות פליליות או כלכליות.

שנית, הסיעה תסרב לתמוך בהצעות חוק קואליציוניות של הממשלה המיועדת בטרם תושלם חקיקת חוק הגיוס, למעט חוקים חריגים שיאושרו מפורשות על ידי גדולי התורה.

שלישית, נציגי הסיעה לא יכהנו בתפקידי שרים, סגני שרים או יושבי ראש ועדות בכנסת עד לאישור החוק בפועל.