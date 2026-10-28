המעגל הכלכלי המשפחתי יכול להרגיש חונק: המשכורת נכנס לחשבון, כרטיסי אשראי יורדים, הוראות קבע יורדות והופ? החשבון כבר במינוס. לא משנה כמה אתם עובדים קשה, אתם לא מרגישים שאתם מתקדמים והכסף תמיד נעלם. מוכר?

ואז אתם שואלים את עצמכם: כיצד נערכים לשינויים בהכנסה? איך מייצרים חיסכון אמיתי? ומנין יגיע הכסף לחתונות הילדים? הרי המטרה היא לא רק לעבור את החודש בשלום, אלא היא להגיע לצמתים החשובים בחיים ולהיות מסוגלים לעמוד בהוצאות חריגות עם חיסכון ייעודי בצד ולא מתוך לחץ ומינוס שתופח

התנהלות כלכלית נכונה מתחילה בהיכרות עם התזרים המשפחתי: לדעת מה נכנס ומה יוצא, להבחין בין הוצאה הכרחית להרגל יקר, לתכנן מראש את מה שאפשר, ורק בהמשך לחשוב כיצד הכסף שנחסך יכול לעבוד לטובת העתיד.

את הקונספט הזה מביא הכלכלן שחר וולף בכנס השני של "כלכלה בגובה העיניים", שיתקיים ב ז' בכסלו ה־17 בנובמבר בהיכל התרבות במודיעין. הכנס פונה גם למי שמעולם לא עסק בהשקעות: משפחות שרוצות להבין טוב יותר את האפשרויות העומדות בפניהן, לרכוש דרך חשיבה מסודרת ולהתחיל לקבל החלטות כספיות מתוך ידע, ולא מתוך לחץ וגם למי שכבר משקיע ורוצה להכיר את שוק ההון מקרוב.

מתוך הכנס צילום: שלו תיבי

בהרצאתו יעסוק שחר וולף בפסיכולוגיה של המשקיע ובתכנון פיננסי: כיצד חששות, דחיינות והתלהבות משפיעים על החלטות כספיות, עם כלים פרקטיים לבניית גישה שקולה לטווח הארוך.

איש התקשורת ינון מגל, שיביא לבמה את זווית ראייתו הייחודית והמסקרנת על הקשר בין פוליטיקה וכלכלה והכיס הפרטי שלנו. הכנס בהנחיית מנחם טוקר שינחה גם פאנל מרתק בהשתתפות מנהלי בתי השקעות ומומחים בכירים שידונו בתחזיות ובאפשרויות השקעה.

זה הכנס השני של קהילת "כלכלה בגובה העיניים", כהמשך לוועידה הראשונה, שנערכה בינואר בירושלים בהשתתפות בכירי ענף ההשקעות, הפרשן עמית סגל ומאות אנשים שקיבלו ידע פרקטי שמאפשר להם לחיות בנחת ולחסוך להוצאות החשובות בחיים.

הכלכלן שחר וולף, בעל תואר שני בכלכלה ומי שמילא בעבר תפקידים ניהוליים בבנק דיסקונט, עומד מאחורי קהילת "כלכלה בגובה העיניים", הפועלת להנגשת ידע כלכלי לציבור הרחב.

הכנס ייערך ביום שלישי, ז' בכסלו תשפ"ז, 17.11.2026, בהיכל התרבות מודיעין.

לפרטים ולהרשמה לחצו כאן