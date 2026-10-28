בזמן שהפוליטיקאים ספרו קולות, הישראלים ספרו קניות. יום הבחירות לכנסת ה־26, שהעניק לציבור יום שבתון באמצע השבוע, התברר גם כיום עמוס במיוחד בקופות ובמסופי התשלום.

הישראלים יצאו להצביע, אבל לפי נתוני חברת שבא, הם גם לא היססו לשלוף את כרטיסי האשראי: בתוך יום אחד בלבד נרשמו הוצאות בהיקף של לא פחות מ־1.752 מיליארד שקל.

המספר הזה מרשים בפני עצמו, אבל ההשוואה למערכת הבחירות הקודמת ממחישה עד כמה גדלה הפעילות. ביום הבחירות לכנסת ה־25, שנערך ב־1 בנובמבר 2022, הסתכמו ההוצאות בכרטיסי חיוב ב־1.346 מיליארד שקל. בבחירות שנערכו אתמול, שלישי, 27 באוקטובר 2026, נרשם זינוק של 30.2% בהיקף ההוצאות.

במילים אחרות, הציבור הישראלי הוציא ביום הבחירות האחרון כ־406 מיליון שקל יותר מאשר ביום הבחירות הקודם לכנסת. מדובר בתוספת של מאות מיליוני שקלים ביום אחד, המשקפת את העלייה החדה בהיקף העסקאות שנרשמו במערכות התשלומים.

הנתונים פורסמו על ידי חברת שבא, המנהלת ומפתחת את מערכת התשלומים הלאומית, ומאפשרים הצצה להרגלי הצריכה של הישראלים דווקא ביום שבו סדר היום הציבורי מתמקד בדרך כלל בקלפיות, באחוזי ההצבעה ובתוצאות הבחירות.

אלא שמתברר שיום שבתון אינו בהכרח יום מנוחה לכרטיס האשראי. לצד ההליכה לקלפי, הציבור המשיך לבצע עסקאות בהיקפים גדולים, והפעילות במערכות התשלומים הייתה גבוהה משמעותית מזו שנרשמה בבחירות הקודמות.

גם כשמשווים את הנתונים ליום הבחירות לרשויות המקומיות, שנערך ב־30 בינואר 2024, מתקבלת תמונה דומה. לפי שבא, היקף ההוצאות ביום הבחירות המוניציפליות עמד על כ־1.591 מיליארד שקל, ואילו בבחירות לכנסת ה־26 הגיע הסכום ל־1.752 מיליארד שקל. מדובר בעלייה של 10.2%.

אחד הנתונים הבולטים ביותר נוגע לשעות הפעילות המרכזיות של היום. בין השעה שמונה בבוקר לחמש אחר הצהריים, תשע שעות בלבד, נרשמו במערכות שבא עסקאות בהיקף כולל של 1.149 מיליארד שקל.

לשם השוואה, באותן שעות ביום הבחירות לכנסת ה־25, בשנת 2022, הסתכמו ההוצאות ב־808.51 מיליון שקל בלבד. כלומר, בשעות הפעילות המרכזיות של יום הבחירות האחרון הוציאו הישראלים כ־340 מיליון שקל יותר מאשר בבחירות הקודמות.

גם בהשוואה לבחירות לרשויות המקומיות נרשמה עלייה. באותן שעות ביום הבחירות המוניציפליות הסתכמו ההוצאות ב־1.011 מיליארד שקל, לעומת 1.149 מיליארד שקל בבחירות האחרונות לכנסת.

המשמעות היא שחלק גדול מהפעילות הצרכנית של יום הבחירות התרכז בשעות היום. מתוך 1.752 מיליארד השקלים שהוציא הציבור לאורך היממה, כ־65.6% נרשמו בין שמונה בבוקר לחמש אחר הצהריים.

עם זאת, הנתונים שפורסמו עד כה מתייחסים להיקף ההוצאות הכולל בכרטיסי חיוב, ואינם מפרטים אילו ענפי צריכה נהנו מהעלייה הגדולה ביותר. לכן, בשלב זה אי אפשר לקבוע אם הזינוק נבע בעיקר מקניות בחנויות, מבילויים, ממסעדות או מענפים אחרים.

גם אין בנתונים לבדם כדי לקבוע שהישראלים רכשו יותר מוצרים או שירותים מבחינה כמותית. הנתונים משקפים את הסכומים ששולמו בכרטיסי חיוב, ולא את מספר הפריטים שנקנו או את השינוי במחיריהם.

מה שכן ברור הוא שיום הבחירות האחרון היה יום של פעילות צרכנית ערה במיוחד. על פי נתוני שבא, הציבור הישראלי הוציא במהלכו יותר מ־1.75 מיליארד שקל, לעומת כ־1.35 מיליארד שקל בבחירות הקודמות לכנסת, כאשר יותר ממיליארד שקל מהסכום הכולל נרשם כבר בשעות היום.