היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 סיימה את חקירתם של יו"ר לשכת עורכי הדין לשעבר, עו"ד אפי נווה, ונשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב לשעבר, השופט איתן אורנשטיין.

החקירה, שהתנהלה בליווי פרקליטות מיסוי וכלכלה, התמקדה בחשד לקיומה של מערכת יחסים שוחדית לכאורה בין שני הבכירים לשעבר במערכת המשפט.

על פי החשד שנחקר, נווה פעל לקדם את מינויו של אורנשטיין לתפקיד נשיא בית המשפט המחוזי בתל אביב, בתמורה לכך שהשופטת דליה גנות תועבר מתפקידה כשופטת במחלקת הנזיקין בבית המשפט.

במשטרה בדקו אם התקיימה בין השניים עסקת תן וקח, שבמסגרתה קידום מינויו של אורנשטיין היה כרוך בהעברת השופטת מתפקידה.

עם השלמת פעולות החקירה, העבירה יאח"ה את מלוא חומרי החקירה לפרקליטות מיסוי וכלכלה, שתבחן את הממצאים ותחליט על המשך הטיפול בתיק.