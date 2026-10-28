בני משפחתו של הרב יעקב משה חרל"פ זצ"ל, ראש ישיבת מרכז הרב ומגדולי תלמידי הראי"ה קוק, חשפו בפני ערוץ 7 דברים שנשא בשנת תרע"ח (1918), לאחר הבחירות לוועד העיר לקהילות האשכנזים בירושלים, שבראשו עמד כיושב הראש הראשון.

הוועד איחד לראשונה את כלל הקהילות האשכנזיות בירושלים, מהחוגים הקנאיים ביותר ועד למשכילים ולחופשיים. בראש הוועד המכין עמד רבי שמואל הכהן קוק, אחיו של מרן הראי"ה קוק זצ"ל.

בפרוטוקול האסיפה הראשונה, לאחר בחירתם של שבעים הנציגים, נרשמו דבריו של הרב חרל"פ: "מצינו בדברי חז"ל החלטה: 'כל כנסיה שהיא לשם שמים סופה להתקיים' (אבות ד, יא). הדברים יחולו עכשיו על כנסייתנו שנתאחדה על ידי בחירה כללית מכל הסוגים השונים אשר בקרב עדתנו האשכנזים הי"ו, ויש לשער כי כל סוג בחרה מהאנשים הקרובים אליה".

בהמשך קרא הרב חרל"פ לנבחרים להתעלות מעל המחלוקות שהתעוררו במהלך הבחירות: "ועתה צריכים הנבחרים להתאחד כולם לגוף מוצק וקומה אחת מבלי להסתכל במהלך הבחירה כלל, כדי שלא יהיה בליבו על הסוג השני אשר בחר יותר בבני סוגו האחר, אלא שיתקשרו כולם לעבוד שכם אחד בעבודה שכל עיקרה יהיה רק לשם שמים".

הרב חרל"פ הדגיש כי על נבחרי הציבור להתרחק לא רק מאינטרסים אישיים, אלא גם מהעדפת המגזר שממנו הגיעו: "וכיון שכל הנבחרים יהיו מייחדים ליבם לשמים, יפלו מהם כל פניות ונטיות צדדיות, הן אצל כל יחיד שיתרחק מפניה ונטיה פרטית של עצמיותו או של קרובו וכדומה, הן כל אחד מבאי כח הסוגים השונים, שיתרחק מנטיה לסוג שלו, כי אם שכל אחד יוותר".

הדברים צפויים לראות אור בקרוב בספר "אמרות טהורות - מהדורה חדשה", לקראת יום פטירתו של הרב חרל"פ בז' בכסלו, והם מקבלים משמעות אקטואלית מיוחדת גם בימינו, על רקע המחלוקות הציבוריות והקריאה לאחדות לאחר הבחירות.