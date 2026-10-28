האסטרטג רוני רימון שוחח עם ערוץ 7 על האפשרויות הפוליטיות המונחות כעת בפני ההנהגה הישראלית. בעוד שבאופן אישי, הוא מקווה לממשלת אחדות, מונה רימון את האפשרויות האחרות.

את דבריו פותח רימון בקביעה שלפיה פעמים רבות, כאשר אנשים מגיעים לסיטואציה של חוסר בהירות והלם מסוים, רק אחרי שהזמן עושה את שלו הם מתרגלים למצב שנוצר ומבינים שעליהם לשחק עם הקלפים שקיבלו ולא עם הקלפים שהם היו רוצים שיהיו להם. רק מתוך ההבנה הזו נולדת הנכונות לפשרות.

בהתייחס לאפשרויות הקיימות מציג רימון שתי חלופות מרכזיות עבור גוש איזנקוט, במידה והבחירה תהיה לחולל שינוי במפה הפוליטית ולא להתגמש ולבחור בפשרות. "אחת היא עם הסיעות הערביות, והשנייה עם הסיעות החרדיות. אלה הקלפים התיאורטיים שנמצאים בפניהם. מהסיעות הערביות הם יכולים לקבל תמיכה בעניין החלפת יו"ר הכנסת וההמלצה לנשיא, אבל לא נראה שיהיו חלק מממשלה, בין באופן פעיל ובין אם בשתיקה".

להערכתו של רימון, בשתי סוגיות אלה של יו"ר הכנסת וההמלצה לנשיא יהיו מנהיגי המפלגות הערביות מוכנים לחבור לאיזנקוט גם ללא תשלום, מאחר שבעיניהם עצם הפלת ממשלת נתניהו היא יעד וחלק בלתי נפרד מהאג'נדה שלהם.

ובהתייחס לאפשרות של חבירה למפלגות החרדיות, שאלנו את רימון אם קיים סיכוי שהמפלגות הללו יחברו לממשלה שבה אדם כמו גלעד קריב מהווה גורם משמעותי. להערכתו, זו אכן נקודה בעייתית עבור החרדים, אך היא לא היחידה, וישנם עוד מכשולים רבים נוספים, כמו הגעה למתווה גיוס שיהיה מקובל על החרדים, והיותם חלק מגוש נתניהו באופן מסורתי. "אבל", מוסיף על כך רימון, "יצא לי לדבר בשנים האחרונות הרבה עם חרדים. יש אצלם תיאוריה שאומרת שאותן הצעות כאשר הן מועלות על ידי גוש הימין הן נתקלות בגישה שלילית מכיוון בג"ץ וגורמים אחרים, אבל הן מתקבלות בחיוב כשזה מגיע מהכיוון הנגדי לנתניהו. פתאום מערכת אכיפת החוק ובג"ץ מתגמשים, וכך גם חברי הכנסת של השמאל".

בעיני רימון, האפשרות הזו של חבירת החרדים לאיזנקוט היא בעלת סיכויים אפסיים, אך בשלב זה של יום אחרי בחירות יש להניח גם את האפשרות הזו על השולחן ולדון בה.

בהתייחס לתרחיש ממשלת האחדות, האם יוכלו איזנקוט, בנט וליברמן, שלושתם או שניים מהם, להתגבר על השנאה האישית כלפי נתניהו וההבטחה הברורה לבוחריהם שלא לשבת בממשלתו של נתניהו?

"פוליטיקאים, ולא רק פוליטיקאים, הם עם שיודע לשחק עם הקלפים שחולקו לו. הם קיבלו קלפים פחות חזקים ממה שהם קיוו. לממשלת אחדות לא צריך שכל הגוש יכנס. יכול להיות שרק שניים", אומר רימון ומוסיף כי לנוכח הבטחות העבר אכן קשה לראות שמישהו מהם יתגבר על דבריו ויכוון לעבר ממשלת אחדות, ובכל זאת הוא מעריך כי כאשר ייתן הנשיא את המנדט להרכבת הממשלה הבאה לאחד משני המנהיגים, ככל שיחלפו ימי המו"מ יעברו המנהיגים תהליך, גם פסיכולוגי, ודברים ישתנו. "דברים שאולי יקרו לא יקרו ביום הראשון, אלא אולי ביום האחרון".

עוד מוסיף ומעלה רימון אפשרות שלפיה הנשיא האמריקאי החפץ מאוד בממשלת אחדות, יזמן את איזנקוט ונתניהו אליו, יחשוף בפני איזנקוט דברים שהשתיקה יפה להם, והדבר יעודד אותו להיכנס לממשלה לנוכח האתגרים הצפויים לישראל בתקופה הקרובה. עוד מעלה רימון אפשרות שלפיה יסכים איזנקוט לכניסה לממשלה עם נתניהו על חשבון סמוטריץ' ובן גביר, מה שגם כן יקל עליו את המהלך. אופציה של בחירות נוספות היא לכאורה הקלה ביותר, אומר רימון, אך איש אינו מעוניין בה.

האפשרות של בחירות נוספות נחשבת בזירה הפוליטית כפחות מועדפת על גוש איזנקוט, שיתקשה לשחזר את גלי המצביעים, כמו גם את ההתגייסות הערבית להצבעה, ואולם רוני רימון מטיל בכך ספק. בדבריו הוא מזכיר כי אכן קשה לעודד אדם לשחזר כעבור זמן קצר מאמץ גדול שעשה כמעט באופן חד-פעמי, בעיקר כאשר איש אינו מבטיח לו תוצאה טובה יותר, ואולם, אומר רימון, גם הליכוד יתקשה לשחזר את המרצת המצביעים לצאת אל הקלפיות. מצביעי הליכוד התייצבו גם כמענה לקמפיין של איזנקוט וגם כחלק מהפעילות המאסיבית של אנשי הליכוד שפעלו מבית לבית כדי להוציא מצביעים. את המהלך הזה יהיה קשה לשחזר.

"בחירות נוספות יכולות לפגוע גם בליכוד כי ציבור מצביעי הליכוד מגיע לקלפיות באחוזים נמוכים יותר", אומר רימון. "מי שירצה יותר להימנע מסיבוב נוסף יהיה דווקא הליכוד, כי הוא הגיע באופן יחסי לקלפים שהיו לו ביד, להישג יפה. יכול להיות שדווקא לגוש איזנקוט יש יותר אינטרס ללכת לסיבוב ב'".