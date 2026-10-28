אז מה קרה לסוקרים? האם הקריבו את המקצועיות ואת המעמד הציבורי למען קידום אג'נדה? איך קורה שוב הפער הבלתי מובן בין מדגמי הערוצים מתנגדי הממשלה למדגמי הערוצים התומכים בה? על כך שוחחנו עם חוקר התקשורת, מחבר 'הסדנה להנדסת התודעה', חנן עמיאור.

"המבוכה הזו נובעת מטעות יסודית", קובע עמיאור. "אנחנו טועים לראות את תעשיית הסקרים כתעשייה אינפורמטיבית שמספקת נתונים ומחקרי דעת קהל ומשקפת לציבור את המציאות. כל זה לא נכון. תעשיית הסקרים נועדה לנסות ולעצב מציאות ולא לשקף אותה, וזאת באמצעות שקרים בוטים וגסים בידיעה ובמודעות, תוך הצגת תמונת מצב שאינה אמיתית וכך להניע לקבלת החלטות".

עמיאור מזכיר את הסקרים המגמתיים שדרכם ניסו כלי תקשורת מובילים לדחוף לעסקת כניעה לחמאס תחת הכותרת 'עסקת שחרור חטופים'. כך הדברים גם בסקרים וכך במדגמים בשל "הקושי לנפץ את זה בבת אחת".

"צריך להפסיק להתייחס לסקרים כנתון אינפורמטיבי לגבי עמדות הציבור. זו בכלל לא המטרה של תעשיית הסקרים הישראלית", אומר עמיאור, ואנחנו תוהים כיצד ניתן לקבוע זאת באופן נחרץ כל כך, כאשר מדובר בתחום הנלמד באקדמיה וגורלות נקבעים על פיו בזירה הכלכלית, הפוליטית והציבורית. עמיאור משיב: "אני מבטיח שכאשר הם מקיימים מחקרי דעת קהל כשיש אינטרסים כלכליים ולא פוליטיים, כמו לפני כניסת מוצר חדש לשוק, מה שכרוך בכסף גדול, הסקרים יהיו מקצועיים וישיגו תוצאות נכונות, אבל תעשיית הסקרים הפוליטיים לא נועדה למטרה הזו".

בסקרים הפוליטיים, אומר עמיאור, במקום מטרה מקצועית, "המטרה היא שנקרא בעיתון שאין סיכוי לגוש הימין וזה יחליש את הרצון מימין להצביע ויכניס רוח קרב במחנה השני. זו המטרה היחידה ואנחנו מדברים על זה כבר עשרות שנים. האם הסוקרים יהיו זהירים יותר בעוד ארבע שנים? לא, אבל הצטברות הכשלונות גורעת מהם אמון ציבורי. כבר היום הרבה אנשים לא מאמינים להם והעובדה היא שלא הצליחו לשנות את דעת הקהל, ובעוד ארבע שנים עוד פחות יאמינו להם".

האם המשמעות היא הקרבת הקרדיט המקצועי של הסוקרים לטובת קידום האג'נדה? "זה בזול", קובע עמיאור. "אף אחד לא יבוא איתם חשבון על כך. שוב נראה את אותם סוקרים יושבים באותם אולפנים עם אותן חליפות ועניבות ואותה ארשת מכובדת עם אותם נתונים, ואף אחד לא יבוא איתם חשבון, כך שזה בזול עבורם. לא צריך להיות מופתעים".

ומה באשר להמשך? האם עלינו להתעלם מהסוקרים לחלוטין, או אולי להיצמד לסוקרי ערוצים 14 ו-15 בלבד? חנן עמיאור ממליץ להתעלם מהסוקרים והסקרים ולראות את תעשיית הסקרים כזרוע נוספת של מכונת התעמולה של השמאל. "אין שום קשר בינה לבין האמת, וכן, להקשיב לפילבר ולצוריאל שרון כי הם הוכיחו שהם מדייקים גם בעבר. רוצים לדעת מה דעת הקהל? תקשיבו לשני הסוקרים הללו. אם אתם רוצים ליפול לתעמולת השמאל, תסתכלו על סוקרי תקשורת המיינסטרים".