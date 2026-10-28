תוצאות הבחירות לכנסת ה־26 מספקות לרב חיים נבון לא מעט חומר למחשבה, ובעיקר שלוש מסקנות נוקבות על הפוליטיקה הדתית והחרדית בישראל.

בפוסט שפרסם ברשתות החברתיות הוא מותח ביקורת חריפה על מפלגת ש"ס, עוקץ את אנשי מפלגת נועם ואת מי שמייחסים לה כוח פוליטי מופרז, ומביע אכזבה מהתמיכה הדלה במפלגת "הציבור החרדי", שביקשה להציע כיוון אחר לציבור החרדי.

האמירה החריפה ביותר שלו מופנית כלפי ש"ס. על רקע האפשרות שהמפלגה תרד מ־11 מנדטים לשישה או שבעה, נבון טוען כי מצביעים מסורתיים שבעבר ראו בה בית פוליטי גילו במהלך המלחמה פער בין התדמית שהוצגה להם לבין עמדותיה בפועל.

לדבריו, ש"ס כבר אינה מזוהה בעיני אותם מצביעים עם המהפכה הספרדית המסורתית, אלא עם קו חרדי נוקשה. כדי להמחיש את טענתו הוא מזכיר התבטאויות של דובר המפלגה ושל אחד מרבניה, שלדעתו הרחיקו ממנה ציבור שתמך בה בעבר.

נבון אינו מנסה לרכך את הביקורת. "ש"ס היא דגל התורה עם ח' וע' גרוניות", הוא כותב, ומוסיף כי נראה שרבים ממצביעיה בעבר נחשפו במהלך המלחמה לאופייה של המפלגה ולא אהבו את מה שגילו.

הביקורת הזאת מצטרפת לחשבון שהוא עורך עם מפלגת נועם, שלפי הנתונים שהציג עמדה בעת כתיבת דבריו על כ־0.15% מהקולות. נבון מעריך כי מדובר במספר מצביעים בן ארבע ספרות בלבד, ורואה בכך הזדמנות להעמיד את כוחה הפוליטי של המפלגה בפרופורציות.

אלא שהביקורת שלו אינה מופנית רק כלפי אנשי נועם. באותה נשימה הוא תוקף גם את מתנגדיה, שלדבריו נוטים לייחס לישיבת הר המור השפעה עצומה על המערכת הפוליטית. נבון סבור ששני המחנות, תומכי המפלגה ומתנגדיה, שותפים לתפיסה מופרזת של כוחה.

בהקשר הזה הוא מזכיר דברים שאמר לפני הבחירות גורם חשוב בישיבת הר המור לעיתונאי ישי כהן. אותו גורם הצהיר כי אין בכוונתם להתחנן בפני נתניהו וכי הבחירות יוכיחו את כוחם. נבון משיב לו כעת בעקיצה קצרה: "ובכן - הוכחתם".

לדעתו, התוצאה צריכה לאפשר לישיבת הר המור לחזור למקומה הטבעי בעולם התורה, בלי המטען הפוליטי שנקשר בשמה. הוא מתאר אותה כישיבה חשובה, אחת מני רבות, ומביע תקווה שתתמקד מעתה בלימוד תורה ובעבודת ה'.

אבל לצד הביקורת על מפלגות ותיקות ומוכרות, נבון מקדיש את החלק השלישי של דבריו דווקא למפלגה קטנה שביקשה להציע חלופה בתוך הציבור החרדי: "הציבור החרדי".

כאן הטון משתנה. הרב נבון מספר כי עשרה ימים לפני פרסום הפוסט שוחח בוועידת מקור ראשון ומכון צומת עם מוטי לייטנר, מאנשי המפלגה. הוא מתאר את לייטנר כאדם חכם ומרשים, אך מספר שהציג בפניו שאלה ישירה: האם המפלגה אכן מייצגת ציבור חרדי רחב, או שמא מדובר ביוזמה של קבוצה קטנה שאינה משקפת את הלך הרוח ברחוב החרדי?

לדבריו, תשובתו של לייטנר הייתה שמבחן הקלפי יכריע בשאלה. אלא שהתוצאות, כפי שהוא מציג אותן, לא סיפקו את ההוכחה המיוחלת. מפלגת "הציבור החרדי" קיבלה כ־0.2% מהקולות בלבד, וביישובים ובריכוזים החרדיים נרשמה לדבריו תמיכה מצומצמת במיוחד.

הרב נבון מציין כי המפלגה זכתה לתשומת לב תקשורתית רבה, אך זו לא תורגמה לתמיכה משמעותית בקלפיות. בניגוד לטון העוקצני שבו התייחס לנועם, כאן הוא מביע צער על התוצאה.

מסקנתו היא שהציבור החרדי המרכזי עדיין אינו מוכן לאמץ את הרעיונות שמציגים לייטנר וחבריו. הוא מגדיר את עמדותיהם כשקולות, אך סבור שתוצאות הבחירות מלמדות על המרחק בינן לבין עמדותיו של רוב הציבור החרדי.

את דבריו מסיים נבון בהבעת תקווה לשינוי: "כמו בעוד תחומים של חיינו, אף כאן אנו זקוקים לסייעתא דשמיא דחופה. ה' יעזור".